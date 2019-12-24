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大選前兩天 陸民航局：1月9日、10日有兩岸加班機

2019-12-24 13:37聯合報 記者李仲維/即時報導

大陸民航局今（24）日披露兩岸春節加班機具體情況，執行時間為1月11日至2月8日；至於1月11日總統大選前的兩岸加班機，大陸民航局表示，雙方航空公司將於1月9日至10日期間安排部分加班，以便台胞順利返鄉。

大陸民航局網站披露，為滿足兩岸旅客出行需求，特別是台灣同胞返鄉過節需求，兩岸航空主管部門於近日就2020年春節加班事宜和具體安排進行確認。

雙方同意兩岸航空公司可在2020年1月11日至2月8日期間安排春節加班。為滿足兩岸民眾及航空公司需求，加班總量不予限制。考慮到大陸空域資源緊張等情況，僅對大陸個別繁忙機場設有上限，即各方北京不安排加班、上海浦東147班、廣州9班、深圳23班、杭州17班。

民航局表示，雙方計畫最遲於12月31日前批復全部加班計畫，便利旅客訂座安排行程。上海虹橋機場及台北松山機場春節期間不開放兩岸加班，原營運往返松山機場兩岸航線的航空公司，可安排至桃園機場包機。

民航局稱，雙方將全力保障所有航空公司的兩岸春節加班安排，對航空公司符合本方案的申請，不設任何額外限制。

民航局還表示，考慮到市場需求，雙方航空公司將於1月9至10日期間安排部分加班，以便廣大台胞順利返鄉。

大陸民航局今（24）日披露兩岸春節加班機具體情況。中新社資料照片
大陸民航局今（24）日披露兩岸春節加班機具體情況。中新社資料照片
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加班松山機場民航局

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