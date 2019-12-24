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李克強籲：建中日韓自貿區 加快區域經濟一體化

2019-12-24 12:14聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

大陸國務院總理李克強今（24）日在四川成都出席第七屆中日韓工商峰會時表示，三國經濟互補性強，進一步發揮各自優勢，建立中日韓自貿區是一個重要途徑；三國攜手實現經濟穩定增長、加快區域經濟一體化進程注入新的活力。

中國政府網公告，李克強表示，中日韓三國經濟總量占世界近四分之一，貿易總量占世界約六分之一，三國處在不同發展階段，經濟互補性強。如何在已有良好基礎上，進一步發揮三國各自優勢，推動經貿合作更上一層樓，讓合作更好惠及三國民眾？建立中日韓自貿區無疑是一個重要途徑。

李克強表示，中方願與韓、日共同努力，推動中日韓自貿區談判盡快取得實質性進展，進一步提升三國之間貿易和投資自由化便利化水平，使三國經貿合作在更高水平上實現新的突破。這將是中日韓作為世界貿易大國，以實際行動堅定維護多邊主義和自由貿易，也將為三國攜手應對全球經濟下行風險、實現經濟穩定增長、加快區域經濟一體化進程注入新的活力。

前不久，區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）15個成員國在泰國曼谷總體結束談判。李克強表示，這標誌著世界上人口數量最多、成員結構最多元、發展潛力最大的自貿區建設取得重大突破，將對世界多邊貿易體制形成有力支持和有益補充。為不同發展階段、不同制度體制的國家間建立互利共贏的自貿安排樹立良好示範，也將為地區國家共同應對世界經濟下行壓力注入動力。中日韓是談判的堅定支持者，也將是直接受益者，應當保持合作勢頭，推動有關各方確保明年正式簽署協議。

第八次中日韓領導人會議12月24日在成都舉行，大陸國務院總理李克強（中）、日本首...
第八次中日韓領導人會議12月24日在成都舉行，大陸國務院總理李克強（中）、日本首相安倍晉三（右）、韓國總統文在寅（左）。照片／中國政府網
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李克強國務院

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