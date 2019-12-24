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發改委：大陸經濟增長面臨5機遇3挑戰

2019-12-24 10:25聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

大陸國家發改委經濟研究所形勢室主任杜飛輪表示，大陸2019年潛在經濟增長率預計保持在6.2%，2020年預計為6%左右；大陸經濟長期穩中趨好的趨勢沒有改變，經濟的基本面也不會因為短期的經貿摩擦而切斷，所以下一步不需要那麼悲觀。

第一財經日報今（24）日援引杜飛輪日前在座談會上的談話，看好大陸經濟發展的基本面，這個基本面來自消費的增長、供給結構的升級、產業質量體系的提高以及城鎮化的提質。

杜飛輪認為，從中長期的角度綜合來看，大陸經濟增長既有五大機遇也有三大挑戰。五大機遇分別是：總體上仍處於和平發展的外部環境、新一輪科技革命和產業革命帶來的歷史性機遇、參與全球經濟治理體系變革的新機遇、需求結構升級帶來的新機遇、加快綠色發展的新機遇。

而三大挑戰則分別是：國際經濟經貿規則變化帶來的挑戰、跨越中等收入陷阱的挑戰，以及防範化解財政金融領域風險與次生風險的挑戰。

他表示，以城鎮化而言，2018年戶籍人口城鎮化率為43.37%，常住人口城鎮化率為59.58%。這中間的差距，就在農民工轉向市民過程中的公共服務、公共投資、公共基礎設施建設方面，實現提質。 如果這近16個百分點所對應的超過2億人口從農民轉為市民，將會帶來巨大的投資和需求增長空間。

大陸國家發改委預估，大陸2019年潛在經濟增長率預計保持在6.2%，2020年預...
大陸國家發改委預估，大陸2019年潛在經濟增長率預計保持在6.2%，2020年預計為6%左右。照片／新華網
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