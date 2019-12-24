陸旅遊百強縣 去年平均收入172億人民幣

中國信息化發展研究院與競爭力智庫日前在北京聯合發布的《中國縣域旅遊競爭力報告2019》顯示，中國旅遊百強縣市旅遊市場持續活躍，2018年，百強縣平均實現旅遊總收入達172億元（人民幣，下同），平均接待遊客1670萬人次。

報告顯示，2019中國旅遊百強縣市綜合競爭力繼續增強，旅遊資源豐富，交通住宿條件持續改善。2018年，百強縣平均實現旅遊總收入達172.22億元，平均增長22.3%；百強縣中有16個是國家歷史文化名城、20個是國家全域旅遊示範區；有98個百強縣開通了高速公路，百強縣共擁有五星級酒店58家，客房1.6萬間；四星級酒店162家，客房2.98萬間。

2019中國旅遊百強縣市分布在22個省份。其中，浙江以17個入榜縣域居全國首位。此外，貴州佔9個、江蘇、湖南、江西、雲南各有7個入榜，山西、四川等省均榜上有名。

報告顯示，2019中國旅遊百強縣市增10個成員，分別是河北涉縣，山西靈石縣與洪洞縣，江蘇東台市，浙江寧海、永嘉、長興3個縣，湖南吉首市，貴州鎮遠縣，雲南瑞麗市。

報告認為，長期以來，與城市發展旅遊業相比，縣域面臨著交通瓶頸制約、資本投入不足、旅遊設施落後、營銷能力差等短板，總體發展水平不高。開展縣域旅遊發展監測評價，為領域旅遊業抓重點、補短板、強弱項提供重要參考，進而推動縣域旅遊高質量發展。