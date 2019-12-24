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日喀則設經發區 聚焦南亞合作

2019-12-24 00:20聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

西藏自治區政府近日正式批復設立自治區級日喀則經濟開發區，旨在打造中國「一帶一路」和面向南亞開放合作的重要平台。

新華社報導，西藏日喀則市是中國與南亞各國交往的重要門戶。2018年，西藏外貿進出口總額實現48億元人民幣，其中日喀則市外貿進出口總額39.45億元，佔全區外貿進出口總額的80%以上。

西藏日喀則市人民政府副秘書長、經濟開發區管委會主任拉巴次仁說：「日喀則經濟開發區將最大化發揮其外向型經濟優勢，建設成為西藏規模最大的集城市、產業、高新、綠色等為一體的智慧型經濟開發區，打造『一帶一路』南亞綜合物流園區、中國面向南亞的生產加工區。」

日喀則經濟開發區位於日喀則市城區南部，距離日喀則機場約50公里。規範控制範圍超過34平方公里，匡算園區總投資600億元，其中基建投資300億元，招商等其他投資300億元。園區產業布局為「4+3+X」，即珠峰南亞物流業、有機種養加業、科技製造業、民族手工業+金融服務、商貿會展、其他專業服務+其他重要推動行業。

「目前已經實施項目18個，完成投資20餘億元。2020年，我們還將嚴格按照批復要求完成規劃用地『五通一平』等基礎設施建設，力爭實現全社會固定資產投資30億元、工業總產值2億元目標。」拉巴次仁說。

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