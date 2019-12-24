四川送電超級工程 雅中工程興建

四川省日前舉行2019年第四季度重大項目集中開工儀式，1405個、總投資7244億元（人民幣，下同）的重大項目集中開工。

中新社報導，從投資規模上看，此次開工項目包括50億元以上的19個，總投資2322億元；100億元以上的10個，總投資1769億元。從資金投向上看，包括重大基礎設施項目408個，總投資2704億元；重大產業發展項目509個，總投資2407億元；重大民生及社會事業項目327個，總投資890億元。

其中，四川水電外送第四回特高壓直流輸電工程（雅中-江西±800千伏特高壓直流工程，簡稱雅中工程）是最受關注的項目。這個「超級工程」總投資244億元，途經四川、雲南、貴州、湖南、江西5省，送電距離長達1700公里。僅在四川境內，就要新建±800千伏換流站一座，新建±800千伏線路208公里，竪立超過1000座鐵塔，新建改擴建橋梁28座，工程體量巨大。

特高壓是世界上最先進的輸電技術，其特點是輸送容量大、送電距離長、線路損耗低、占用土地少。目前雅中工程已取得環評、水保、地質災害評估等開工前置手續，進入開工建設期，預計將於2021年9月投運。

據國網四川省電力公司董事長譚洪恩介紹，雅中工程是中國電力發展「十三五」規劃確定的重點工程，是「西電東送」國家戰略的重大項目。該工程建成後川電外送能力將達到3860萬千瓦，每年可減少電煤消耗1600萬噸，減排二氧化碳4000萬噸、二氧化硫32萬噸、氮氧化物6萬噸。