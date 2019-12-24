福建自貿試驗區 新增1.4萬企業

福建省商務廳日前披露，今年前11個月，福建自貿試驗區共新增企業14090戶，註冊資本2677.6億元(人民幣，下同)。

自2015年4月21日掛牌成立以來，福建自貿試驗區新增企業、註册資本均保持持續穩定增長。截至目前，福建自貿試驗區共新增企業89460戶，註册資本19676.5億元。

中新社報導，福建師範大學經濟學院院長、福建自貿區綜合研究院院長黃茂興表示，政策更開放、投資更便利，吸引境內外企業入駐福建自貿試驗區。

柯達（中國）圖文影像有限公司是一家扎根廈門十餘年的外資企業，產品出口比率達到80%。2017年，福建自貿試驗區廈門片區率先啟動口岸降本增效工作，對標國際先進水平，著力通過降低向貨主徵收的費用、提高貨物通關效率，讓企業享受到改革紅利。

該公司物流處經理劉亞紅表示，相比過去，現在不僅可以預約海關查驗，還可以實時查詢狀態，企業在海關和港區間往返的次數由原來的4次縮減為1次，每次可節省查驗環節人工耗時2小時。

提前報關也是福建自貿試驗區廈門片區降本增效的舉措之一。廈門新聯通報關行負責人稱，提前報關可以大大縮短報關流程，加快物流速度，為企業節省物流和時間成本。而且，提前報關的獎勵政策，也讓企業有更大的積極性和主動性，有助於形成行業自律，大幅提高口岸通關效率。

福建省商務廳廳長吳南翔說，福建自貿試驗區掛牌四年多來，以制度創新為抓手，強化招商引資、培育重點平台、推動產業發展，取得了積極成效；累計推出實施創新舉措15批410項，其中，全國首創157項、對台先行先試89項。

今年11月，福建官方再度推廣福建自貿試驗區第七批20條可複製創新成果。黃茂興認為，自貿試驗區大膽試、大膽闖、自主改，將推動福建經濟發展活力不斷被激發。