馬雲稱一天接到5個借錢電話 2019大多數企業都不容易

在中美貿易戰、中國經濟下行影響下，許多大陸企業年關不好過。阿里巴巴集團創辦人馬雲稱，在一天之內接到五個借錢的電話。

據大陸官媒「界面新聞」報導，12月21日，上海舉行「2019世界浙商上海論壇暨上海市浙江商會年會」，浙商總會會長馬雲出席並發表演講。馬雲說做企業的每一年都不容易。2019年最不容易的是，以往可能是部分人不容易，2019年可能是大部分企業不容易。

他說前天一天，收到很多朋友借錢的電話，一天之內5個電話。過去一個禮拜，要賣樓的朋友大概有10個，確實不容易。

不過馬雲卻也對未來表示了積極樂觀的態度。馬雲認為，所有人都明白，浙商過不去，其他商人肯定也過不去。世界在進入巨大的變化之中，中國經濟也在面臨巨大的調整，我們只有改變自己，才能適應這個調整，他相信這是機會的開始。他並提出，只有不斷學習的人才有未來，為未來解決問題的企業才有希望。