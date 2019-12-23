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安倍正訪華 中共渤海黃海進行實彈射擊

2019-12-23 11:10聯合報 記者戴瑞芬／即時報導

大陸海事局官網今日發佈的最新航行警告，渤海海峽黃海北部舉行7日軍演，進行實彈射擊，演習至12月27日下午4點，演習海域全面禁航。

中共解放軍此時宣佈軍演，演習時機與地點分外敏感。演習期間不但正值日本首相安倍晉三今日抵華參加中日韓領導人會議，且在華訪問3日至25日，而演習位置在渤海海峽、黃海北部，正是史上發生著名的中日甲午海戰、日俄海戰等處，且鄰近中、朝、韓等海域。

而第八次中日韓領導人會議24日將在四川成都舉行，這是中國時隔7年再次主辦這一會議。今年也是中日韓合作20周年，三國領導人規劃未來合作發展方向，將對推動中日韓合作提質升級具有承前啟後的重要意義。

據大陸海事局公告，自12月20日下午4點，至12月27日下午4點，在渤海海峽黃海北部將執行軍事任務。

全面禁航範圍包括1.38°51′41″N 121°38′12″E；2.38°34′12″N 121°38′12″E；3.38°33′55″N 121°07′51″E；4.38°48′13″N 121°14′03″E

其中，渤海自12月20日零點起至12月23日24時進行實彈射擊。連線範圍包括1. 38°55′00″N　120°57′30″E；2. 38°55′00″N　121°05′00″E；3. 38°49′00″N　121°05′00″E；4. 38°49′00″N　120°57′30″E

大陸渤海海峽黃海北部舉行7日軍演，渤海進行實彈射擊。官網截圖
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大陸海事局官網今日發佈最新航行警告，渤海海峽黃海北部舉行7日軍演，渤海進行實彈射...
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大陸渤海海峽黃海北部舉行7日軍演，渤海進行實彈射擊。官網截圖
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