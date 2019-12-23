明年大陸國債地方債券發行維持較大規模
中共財政部國庫司司長王小龍在國債會議上提出，在大規模減稅降費、財政收入增幅趨緩的背景下，政府債券籌資要發揮更大作用，2020年國債、地方債券發行將仍然維持較大規模。
中國財經報報導稱，今年債券市場資金面合理充裕，國債需求較好，國債發行利率總體下行，國債發行工作順利開展；地方債發行進度加快，發行利率降低，二級市場流動性改善。
截至12月13日，今年國債累計發行約4.03兆元(人民幣‧下同)，完成全年計劃發行量約96%，其中，發行記賬式國債147期(次)計3.63兆元，佔全部國債發行面值的90%；發行儲蓄國債22期計3998.24億元，佔全部國債發行面值的10%。
地方債券累計發行4.34兆元，其中，新增債券、再融資債券、置換債券分別發行3.03兆元、1.15兆元、1600億元。新增債券中，一般債券、專項債券分別發行9000億元、2.13兆元。
會議稱，今年以來，中共財政部按照預算安排和國債餘額管理的有關制度，結合國庫現金流量預測和國債市場情況，科學擬訂國債發行計劃，保持國債供給平穩有序增長。此外，提前下達債務限額，統籌地方債券和國債、不同地區地方債券的發行工作，加快地方債券發行進度。
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