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大陸1/1起MCOs記憶體等逾850商品進口低於最惠國稅率

2019-12-23 09:25聯合報 記者戴瑞芬／即時報導

大陸國務院關稅稅則委員今（23）日宣布擴大降稅，總計有逾850項商品實施低於最惠國稅率的進口暫定稅率。其中，治療哮喘的生物鹼、糖尿病治療藥等實施零關稅、MCOs等多元件積體電路記憶體等大幅降稅。降稅新制將從明年元旦起上路。

新華網報導，大陸國務院關稅稅則委員會今日發布公告，對850余項商品實施低於最惠國稅率的進口暫定稅率。

其中，適度增加大陸市場相對緊缺或具有國外特色的日用消費品進口，新增或降低凍豬肉、冷凍鱷梨、非冷凍橙汁等商品進口暫定稅率。

為降低用藥成本，促進新藥生產，對用於治療哮喘的生物鹼類藥品和生產新型糖尿病治療藥品的原料實施零關稅。

為擴大先進技術、設備和零部件進口，支援高新技術產業發展，新增或降低半導體檢測分選編帶機、高壓渦輪間隙控制閥門、自動變速箱用液力變矩器和鋁閥芯、鈮鐵、多元件集成電路（MCOs）多元件積體電路記憶體、大軸膠片原料、光刻膠用分散液、培養基等商品進口暫定稅率。

為鼓勵國內有需求的資源性產品進口，新增或降低部分木材和紙製品進口暫定稅率。

值得注意的是，全面禁止進口環境危害大、群眾反映強烈的固體廢物的有關精神，與進口廢物管理目錄的調整時間相銜接，自2020年1月1日起，取消鎢廢碎料和鈮廢碎料2種商品進口暫定稅率，恢復執行最惠國稅率。

另外，為推動共建一帶一路高品質發展，2020年我國將繼續對原產於23個國家或地區的部分商品實施協定稅率。其中，進一步降稅的有中國與紐西蘭、秘魯、哥斯大黎加、瑞士、冰島、新加坡、澳大利亞、韓國、格魯吉亞、智利、巴基斯坦自貿協定以及亞太貿易協定。

同時，繼續對與中國建交並完成換文手續的最不發達國家實施特惠稅率，並根據聯合國最不發達國家名單和我國過渡期安排，調整特惠稅率適用國別。

此外，大陸國務院也預告，2020年7月1日起，還將對176項資訊技術產品的最惠國稅率實施第五步降稅，同時與此相銜接，相應調整其中部分資訊技術產品的進口暫定稅率。

大陸國務院關稅稅則委員會辦公室表示，降稅新制調整將有利於降低進口成本，推動建設更高水準開放型經濟新體制；也有利於提高對外開放水準，加快高標準自由貿易區建設；開創開放合作、包容普惠、共用共贏的國際貿易新局面。

大陸國務院關稅稅則委員今（23）日宣布擴大降稅，總計有逾850項商品實施低於最惠...
大陸國務院關稅稅則委員今（23）日宣布擴大降稅，總計有逾850項商品實施低於最惠國稅率的進口暫定稅率。其中，治療哮喘的生物鹼、糖尿病治療藥等實施零關稅、MCOs等多元件積體電路記憶體等大幅降稅。降稅新制將從明年元旦起上路。
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