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北京瞭望／誰向馬雲借錢？

2019-12-22 23:44經濟日報 香港特派員 李春

雖然不再執掌阿里巴巴但仍貴為中國首富，馬雲這個人其實有些單純，包括快過年了不說過年的話，而跟大家說有人找他借錢，好多朋友賣了樓，以之說明2019這一年大家都不容易，還說這也許只是不容易的開始。

馬雲說這一年不容易，是上星期在上海市浙江商會主辦的「2019世界浙商上海論壇暨上海市浙江商會年會」上，且是在正式演講中說的，他的原話是「到了年底了，昨天一天，我收到很多朋友借錢的電話，一天內五個電話。過去一個禮拜，要賣樓的朋友大概有十個，確實不容易。」

說馬雲這人單純，是與另一些富豪相比較，也是在上星期，武漢舉行的第四屆楚商大會歡迎晚宴，馬雲也有出席，初時一個人坐在主賓桌首席上東張西望，而小米雷軍坐在他對面，低頭看小米手機，被人拍到那手機上兩行大字：「能不管的事情一定不要管」。

雖然這兩天網路上發起對雷軍手機屏幕大字投票，四個答案中三個是說雷軍值得學習，但在經濟界還是很多人支持馬雲說真話。把馬雲演講全文找來看，他後面還補了一句，說「浙商過不去，其他商人肯定也過不去」。

浙商即浙江商人，被認為是最抱團的一群，有錢賺時抱團，要取暖時也抱團，這些年浙商跟閩商一樣，都風頭火起，所以馬雲才有這麼一番話說。

馬雲一般是講真話的，所以大家有興趣的是，12月20日這一天中，去找馬雲借錢的那五位是誰，作為浙商他們是做什麼生意的，他們想問馬雲借多少錢，最後馬雲借錢沒有。

這些有趣話題馬雲不見得回答，但中國商界中，國企是不會去找馬雲借錢的，民營企業中大商家可能如雷軍般也不去找馬雲，找他的只可能是與馬雲有些關係但只是浙商中的小商家。

正如馬雲所說，不僅是浙商，中國商界現在不容易，其中一個難點就是到了年底周轉不出錢來，首先就是金融機構不借錢給民營企業特別是民營中小企業。北京大學國家發展研究院副院長黃益平在一個演講中，曾經分析說，絕不是中小微企業和個人不願意到銀行貸款，而是銀行不想給中小微企業貸款，他們限制了中小微企業在銀行貸款的權利。甚至決策層、管理層明確必須提供給中小微企業的定向資金，也被銀行通過各種手段轉移出去，使貨幣政策傳導出現明顯問題。

有財經界人士認為，別說金融機構不願借錢給民營企業，就算願意借，民營企業寧可找高利貸也不去找銀行，因企業誰不願意用銀行的貸款，可用得到嗎？尤其中小微企業，要想用銀行貸款，可比登天還難。不僅門檻高，而且各種各樣的收費、購買理財產品等，也是讓企業根本無法容忍。

換個說法，說銀行願意降低貸款門檻，願意把款貸給中小微企業或個人，那也得算算貸款成本。從表面看，銀行貸款的利息並不高，也就年利率6-7%。但是，加上利率上浮的（銀行對中小微企業大多一浮到頂），貸款資金開具的是銀行承兌匯票的，收取的貸款保證金，加顧問費、諮詢費，以及銀行工作人員的服務費、好處費、購買理財產品等，輕一點的，融資成本在15-18%，高一點的，則達到20%以上。更重要的，各種審批，各種跑腿，貸款到手，市場早丟了。

民營企業借錢不易，政府還拖欠民營企業的錢不還。今年3月時李克強就提出，對政府拖欠民營企業款項，年底前要清償一半以上。但年終將至，企業找政府要錢不還，走投無路告到法院的大把。據上月公開的統計資料，各地方政府拖欠承包商款項的違約訴訟，今年前十月就831件，較去年全年100件暴增。被告上法院的地方政府拖欠帳款，從去年底的人民幣41億元暴增逾50％，到今年10月底已達人民幣69億元，這還不包括地方政府融資工具及省、市官員經營公司的欠款。

於是走投無路，民營企業要借高利貸度日。但這好日子長不了，明年3月要通過民法典，其中第三編合同編，將明確不准放高利貨，所以有民營企業老闆說，剩下一條路也要堵住了，只好去找馬雲借。

上海人民幣北京大學

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