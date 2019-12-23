截至11月 廣西今年增32個台資項目

2020年在桂台胞迎新茶話會在廣西南寧舉行，來自廣西與台灣的各界代表約150人齊聚一堂，共話佳節，共謀發展，共展未來。廣西壯族自治區台灣事務辦公室的數據顯示，截至11月，廣西今年新增台資企業和項目32個。

新華社報導，廣西自治區政協黨組副書記徐紹川說，廣西積極深化經貿合作、拓展人文交流，為兩地民眾謀取福祉做出積極努力。

自治區台辦主任李東興說，今年以來，桂台兩地經濟文化交流合作進一步深化，桂台民眾感情和互信進一步增強，截至11月，廣西新增台資企業和項目32個，桂台人員往來130多萬人次。廣西台辦將繼續發揮廣西資源優勢，深化桂台各領域交流合作，進一步營造良好營商環境，為台胞在廣西享受紅利提供便利與服務。

兩岸紅現代農業開發有限公司董事長莊久毅說，國家發布「31條措施」、「26條措施」，廣西發布「80條措施」，這些措施為台商台胞的工作生活給予保障。他的公司發展規模受限時，當地政府及時出面協調，使得公司調整發展，前景可期。

原在台灣任教、現就職於玉林師範學院的台籍教師蔡尚德說，一系列惠及台胞的政策疊加，讓在大陸的台胞充滿熱情與希望，願意呼朋引伴，將自己的未來交給這裡。

「廣西將以一流的營商環境、更大的政策紅利、周到的服務，吸引更多台商台企到廣西投資興業。」徐紹川說。