金家嶺財富論壇／金融業拚智能 已成核心競爭力

「2019中國智能金融發展報告」22日在青島舉行的第三屆金家嶺財富管理論壇上發布。報告稱，作為金融科技發展的高級形態，智能金融代表未來發展趨勢，已成為金融業核心競爭力。

中新社報導，此次論壇由中國金融四十人論壇（CF40）主辦，CF40資深研究員、中國證監會原主席蕭鋼作為發布人對報告進行解讀。

「金融與人工智能具有天然耦合性，是人工智能技術應用最重要的領域之一。」蕭鋼表示，研究智能金融有利於加強金融行業的適應性、競爭力和普惠性，極大提高金融機構識別和防控風險的能力和效率，推動中國大陸金融供給側結構性改革，增強金融服務實體經濟和民眾生活的能力。

報告指出，相比互聯網金融等模式，智能金融更具革命性的優勢，在於對金融生產效率進行根本性顛覆。例如，其推動生產要素重新配置，降低了交易成本；重塑金融生態系統，改變了研發模式、產業組織形態、產業分工與人際關係；減少信息不對稱，提高了風險識別、預警、阻斷與控制能力等。

在此背景下，人工智能與金融業的結合不斷加速。報告援引有關機構數據稱，預計中國大陸智能投顧資產管理規模2019年達到3466.6億元人民幣，維持103.1%的超高增長率，至2022年總規模更將升至7370.5億元人民幣。

不過，金融科技迅猛發展的同時，隨之而來的數據隱私保護問題也引起關切。對此報告建議，中國大陸要加強相關法律法規建設，研究制定智能金融隱私保護、數據安全、責任主體認定、消費者保護以及道德倫理方面的規範性文件，條件成熟時逐步上升至法律法規。

同時，有關方面還應發展監管科技。綜合運用人工智能、大數據、雲計算等新一代技術手段，增強數據治理和分析能力，實現監管數據實時採集，風險智能化分析，構建智能金融事前、事中、事後全鏈條監管模式。運用監管沙盒等機制有效管理金融創新風險。