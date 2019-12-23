逾7成上市公司 未披露環境信息

中國環境新聞工作者協會與北京化工大學21日在北京聯合發布的「中國上市公司環境責任信息披露評價報告（2018年）」顯示，2018年中國大陸滬深股市3567家上市公司中，超過七成的企業未發布環境信息披露相關報告。根據大陸官方要求，到2020年底所有上市公司都將強制性要求披露環境信息。

中新社報導，「報告」顯示，2018年中國大陸滬深股市上市公司總計3567家，已發布相關環境責任報告、社會責任報告及可持續發展報告的有效樣本企業共計928家，比上年增加71家，占滬深股市上市公司總量的26.02%。同期，有2639家企業未發布上市公司環境信息責任披露報告。

分行業看，住宿和餐飲業環境信息公開指數最高，採礦業、公共環保業、運輸倉儲業、金融業、批發零售業、製造業等行業指數得分高於平均水平。

2016年8月，中國人民銀行、財政部等七部委聯合印發了「關於構建綠色金融體系的指導意見」，明確了證券市場支持綠色投資的重要作用，要求逐步建立和完善上市公司和發債企業強制性環境信息披露制度。2017年6月，生態環境部與證監會共同簽署「關於共同開展上市公司環境信息披露工作的合作協議」，為共同推動建立和完善上市公司強制性環境信息披露制度，督促上市公司履行環境保護社會責任，奠定了良好的合作基礎。

2018年4月，證監會副主席方星海表示，目前主要對被規定為汙染行業的上市公司有強制性的環保信息披露要求，目標是到2020年底，對所有上市公司都強制性要求披露環境信息。

「報告」建議，要強化政策協同引導作用。鼓勵企業重視環境信息收集、整理和分析基礎工作，為企業環境責任披露工作的完善奠定基礎，促進企業提高環境綜合治理能力。