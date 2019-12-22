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陸企難過！馬雲：日接5通借錢電話 一周10個朋友賣房

2019-12-22 19:55聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

阿里巴巴集團創始人、浙商總會會長馬雲。照片／路透
阿里巴巴集團創始人、浙商總會會長馬雲。照片／路透
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在大陸經濟低迷環境下，不少企業爆發經營危機，阿里巴巴集團創始人、浙商總會會長馬雲日前表示，「年底了，收到很多朋友借錢的電話，一天內五通電話，一個禮拜要賣樓的朋友大概有十個，確實不容易。」

21世紀經濟報導，馬雲日前出席「2019年世界浙商上海論壇暨上海市浙江商會年會」表示，「大家可能認為商人就是因為有錢，為所欲為。」語畢，台下傳出一陣笑聲。馬雲接著說，真正的企業家把錢當作資源，把別人對他們的信任看得最為珍貴。這個世界最難做的就是建立信任，最脆弱的也是信任。

他說，2019年很不容易，但是做企業的知道，每一年都不容易。以往可能部分人不容易，2019年大部分企業不容易。年底了，接到很多借錢電話，一天內五通。也許這只是不容易的開始，大家都不容易。

馬雲表示，所有人都明白，浙商過不去，其他商人肯定也過不去。世界在進入巨大的變化之中，大陸經濟也在面臨巨大的調整，只有改變自己，才能適應這個調整，相信這是機會的開始。

新浪財經報導，分析稱，首先以往馬雲總是特別樂觀的，但今年他說明已經感受到外界來自經濟的壓力，也就是說，今年經濟減速的壓力，影響各個行業。

其次，民營經濟十分缺錢。浙商這個組織基本以民營經濟為主，是大陸民營程度最高的一個組織，能夠給馬雲打電話的，估計都是個中翹楚，他們都已經開始缺錢，說明資金的需求和供給根本不對等。銀行有錢放不出去，社會融資起不來，另一方面，民營經濟急需資金，卻申請無門。

第三，企業家光鮮亮麗的背後其實是辛酸淚，需承擔著各種債務壓力，如馬雲說，一般企業出問題，第一時間想到的是借錢或者賣樓，通過自己個人負債的方式籌措資金，給企業續命，而一旦最終無以為繼，企業家可能會債務纏身，甚至被列入失信名單。

金融機構展望明年大陸經濟，普遍認為GDP增長可能小幅放緩到6%左右。

上海債務

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