批反滲透法 人民日報：挑動兩岸對抗 製造寒蟬效應

針對民進黨強推反滲透法，中共黨媒人民日報批評，此舉挑動兩岸對抗，製造寒蟬效應。

人民日報今在6版刊文指出，民進黨當局利用各種機會，攻擊污衊大陸，挑動兩岸敵意。比如，抓住所謂「大陸間諜」王立強案，將詐騙嫌犯的信口雌黃，作為所謂「大陸介入台灣地區選舉」的證據，肆意挑撥，欺騙台灣民眾。當謊言不攻自破時，則顧左右而言他，假裝從未發生過。

文章說，民進黨當局利用在立法院席次過半優勢，強行通過所謂「國安五法」，對參與兩岸交流活動的台灣退休將領祭出剝奪全部退俸的重罰。此後，又試圖通過「中共代理人法」，將限制範圍擴及台灣個人和機構，只要為大陸宣傳、發表有關聲明或參加大陸舉辦的會議都可能觸法。在遭到一片反對聲浪後，近日藉著莫須有的「共諜案」再出招，改為「反滲透法」。為趕選舉前的「工期」，不惜跨越程序，在立法院直接進入二讀。同樣，仍然使用模糊不清的「境外敵對勢力」「滲透來源」等概念。

文章批評，民進黨當局這些政治操弄，限縮打壓了當前兩岸正常交流交往，讓台灣社會人人自危，產生寒蟬效應。更令人氣憤的是，挑動兩岸對抗，損害台灣同胞利益，傷害兩岸人民的感情。而這一切所作所為，只是為了撈取自己的選舉利益。為了一黨一己之私，不惜損害兩岸關係的前景、台灣人民的未來，這就是民進黨當局目前最真實的寫照。