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廈門台協會長 吳家瑩連任

2019-12-21 17:21聯合報 特派記者林宸誼／上海即時報導

廈門台協21日換屆，會長由佳好建材總經理吳家瑩連任，吳家瑩表示，未來三年任期內，將繼續凝聚台商、服務台商，拉好台協和諧共贏的車，為廈門的經濟發展貢獻力量。

廈門台協微信公眾號「廈門台商之家」報導，吳家瑩指出，目前廈門台協的會員企業已經超過了1000家。新一屆理事會成員中包含了五大光電企業，相關聯上市企業21家，工業總產值超人民幣1500億元。

廈門台協第13屆會長就職典禮，主題為「科技、創新、智慧築夢」，包括國台辦經濟局長張世宏、福建省台港澳辦王玲主任、廈門市政府副市長韓景義、全國台企聯會長李政宏、韓國瑜競選總部副總幹事周錫瑋等出席。

張世宏致詞表示，中美貿易爭端以來，大陸各地政府協助台商台企應對，廈門市是做得最好的四個城市之一，去年以來內外環境出現變化，但大陸經濟穩中長期向好，希望在廈台商能夠認清大勢，堅定在大陸發展信心；順應大勢，積極轉型升級，實現高品質發展；維護大勢，堅持「九二共識」，反對「台獨」，堅持兩岸關係和平發展。

王玲指出，廈門市台商協會對廈門的經濟發展做出積極貢獻，取得有目共睹的成績，今後也勢必為廈門台商台企的發展提供更加廣闊的空間，為廣大台商台企在大陸發展壯大提供有利的條件。

韓景義表示，未來廈門將發揮對台優勢，落實「同等待遇」，深化台胞心靈契合，發揮視窗、平臺和家的作用，打造台胞的生活樂園和家園。希望在廈台商能與廈門分享發展機遇，積極招商引資，共創美好未來。

李政宏認為，在打造「台商之家」的過程中，廈門市台協在與政府溝通方面有很多突破創新。雖然當前國際環境變換莫測，但大陸這片熱土依然利好頻傳。「31條惠台措施」、「26條措施」，為台商在大陸營造更好的環境，也體現了大陸對臺胞的真心和努力。

國台辦經濟局長張世宏（左）向廈門台協會長吳家瑩（右）授予當選證書。圖／讀者提供
國台辦經濟局長張世宏（左）向廈門台協會長吳家瑩（右）授予當選證書。圖／讀者提供
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廈門台協會長由佳好建材總經理吳家瑩連任（站立者）。圖／讀者提供
廈門台協會長由佳好建材總經理吳家瑩連任（站立者）。圖／讀者提供
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