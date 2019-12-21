陸學者預期 若蔡總統連任 兩岸將進入新的政治寒冬

環球時報21日舉辦年會，與會者在兩岸關係的議題上爭鋒相對、劍拔弩張。台灣大學政治系教授張亞中表示，兩岸應該是兄弟關係，與其多談統一後的「一國兩制」，不如多談統一前的兩岸關係。但前南京軍區副司令王洪光說，台灣對大陸沒有同胞感，大陸稱台灣人為「台灣同胞」，台灣稱大陸人為「陸客」，是台灣不把大陸當兄弟看。

張亞中在會上強調，台灣怎麼比都比大陸小，大陸說要坐下來談，台灣怎麼敢跟你談？台灣人要的是尊重。他稱，他理解大陸提出「一國兩制」是一個善意，但是與會談起來有很多肅殺之氣。

張亞中說，一直提到武力統一，是證明我們沒有能力證明處理台灣問題。「一國兩制」以現在的標準不可能是中華民國，台灣哪一個政黨能夠接受？

華中師範大學台灣與東亞研究中心學術委員會主任周志懷則表示，台灣如何避免「被統一」、「被非和平方式統一」，只有一個選擇，就是台灣要拿出自身的方案。