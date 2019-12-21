取代香港？大陸建構澳門金融中心藍圖浮現

據大陸《證券時報》報導，廣東省將按照中共中央規劃部署，全力支援澳門加快對澳門證券交易所的可行性研究工作，配合澳門建立以人民幣計價結算的證券市場。後續，澳門特區政府還將結合顧問公司研究結果，優化澳門金融發展的規劃並有序落實。

報導稱，粵澳金融合作下一步工作將圍繞以下五大重點展開：

一、支援澳門打造中國—葡語國家金融服務平台，承接中國與葡語國家金融合作服務。

二、推進跨境融資租賃業務的開展，探索建立融資租賃跨境融資市場。支援澳門機構投資者按程序開展QFLP業務，參與大陸境內私募股權投資基金和創業投資基金投資。支持粵澳保險機構合作開發創新型跨境機動車保險和跨境醫療保險產品。積極推動粵澳跨境金融合作（珠海）示範區建設。

QFLP（Qualified Foreign Limited Partner，合格境外有限合夥人），指境外機構投資者在通過資格審批和其外匯資金的監管程序後，將境外資本兌換為人民幣資金，投資大陸境內PE（私募股權投資）及VC（風險投資）市場。

三、積極爭取外匯管理改革創新，不斷拓寬QFLP、QDLP、深港通和人民幣海外投貸基金等跨境合作通道，並爭取擴大試點範圍、規模和額度。創新手段吸引境外長期低成本資金支持大灣區建設。

QDLP（Qualified Domestic Limited Partner，合格境內有限合夥人），即允許註冊於海外，並且投資於海外市場的對沖基金，能向大陸境內的投資者募集人民幣資金，並將所募集的人民幣資金投資於海外市場。

四、支持澳門金融機構和企業通過市場化方式，參與發起設立粵港澳大灣區國際商業銀行。支持推動建立以人民幣計價結算的證券市場。共同發展併購市場、場外股權交易市場。積極打造粵港澳大灣區貿易融資平台，賦能大灣區內中小企業貿易發展。支援粵港澳保險機構協同為跨境出險的客戶提供查勘、救援、理賠等後續服務。

五、繼續推進澳門青年創業谷建設，創新金融支持手段，構建全鏈條金融服務。

同時，早前粵澳首次共同成立首期人民幣200億元的廣東粵澳合作發展基金將落戶橫琴。

中國銀行保險監督管理委員會（銀保監會）20日也公佈實施支持澳門經濟發展政策措施。銀保監會表示， 為進一步加強澳門與大陸金融合作，支持澳門經濟金融發展，銀保監會決定：

一、鼓勵和支持澳門的銀行在大陸設立機構，開展業務；

二、將澳門納入大陸保險資金境外可投資的地區，支援大陸保險資金在依法合規、風險可控的前提下投資澳門地區；