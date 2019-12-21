親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

美麗島站湧現參加人潮 韓粉、罷韓同聲「我們很理性」

看你怎發聲！這國總理右手推特秀民主 左手斷人民網路

取代香港？大陸建構澳門金融中心藍圖浮現

2019-12-21 10:14聯合報 記者林則宏／即時報導

據大陸《證券時報》報導，廣東省將按照中共中央規劃部署，全力支援澳門加快對澳門證券交易所的可行性研究工作，配合澳門建立以人民幣計價結算的證券市場。後續，澳門特區政府還將結合顧問公司研究結果，優化澳門金融發展的規劃並有序落實。

報導稱，粵澳金融合作下一步工作將圍繞以下五大重點展開：

一、支援澳門打造中國—葡語國家金融服務平台，承接中國與葡語國家金融合作服務。

二、推進跨境融資租賃業務的開展，探索建立融資租賃跨境融資市場。支援澳門機構投資者按程序開展QFLP業務，參與大陸境內私募股權投資基金和創業投資基金投資。支持粵澳保險機構合作開發創新型跨境機動車保險和跨境醫療保險產品。積極推動粵澳跨境金融合作（珠海）示範區建設。

QFLP（Qualified Foreign Limited Partner，合格境外有限合夥人），指境外機構投資者在通過資格審批和其外匯資金的監管程序後，將境外資本兌換為人民幣資金，投資大陸境內PE（私募股權投資）及VC（風險投資）市場。

三、積極爭取外匯管理改革創新，不斷拓寬QFLP、QDLP、深港通和人民幣海外投貸基金等跨境合作通道，並爭取擴大試點範圍、規模和額度。創新手段吸引境外長期低成本資金支持大灣區建設。

QDLP（Qualified Domestic Limited Partner，合格境內有限合夥人），即允許註冊於海外，並且投資於海外市場的對沖基金，能向大陸境內的投資者募集人民幣資金，並將所募集的人民幣資金投資於海外市場。

四、支持澳門金融機構和企業通過市場化方式，參與發起設立粵港澳大灣區國際商業銀行。支持推動建立以人民幣計價結算的證券市場。共同發展併購市場、場外股權交易市場。積極打造粵港澳大灣區貿易融資平台，賦能大灣區內中小企業貿易發展。支援粵港澳保險機構協同為跨境出險的客戶提供查勘、救援、理賠等後續服務。

五、繼續推進澳門青年創業谷建設，創新金融支持手段，構建全鏈條金融服務。

同時，早前粵澳首次共同成立首期人民幣200億元的廣東粵澳合作發展基金將落戶橫琴。

中國銀行保險監督管理委員會（銀保監會）20日也公佈實施支持澳門經濟發展政策措施。銀保監會表示， 為進一步加強澳門與大陸金融合作，支持澳門經濟金融發展，銀保監會決定：

一、鼓勵和支持澳門的銀行在大陸設立機構，開展業務；

二、將澳門納入大陸保險資金境外可投資的地區，支援大陸保險資金在依法合規、風險可控的前提下投資澳門地區；

三、支援大陸融資租賃企業落戶澳門，助力澳門特色金融發展。

大陸將協助澳門逐步建構金融產業，讓澳門經濟擺脫過度依賴博彩業的問題。（路透）
大陸將協助澳門逐步建構金融產業，讓澳門經濟擺脫過度依賴博彩業的問題。（路透）
分享

澳門人民幣保險

延伸閱讀

習近平重申：港澳不容外力干涉

習近平見澳門新一屆特首 要澳門全面貫徹「一國...

習近平離開澳門 未如外傳宣布金融政策

評／同樣「一國兩制」 澳門何以維持安定

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

貴金屬首檔 黃金期權上海掛牌

2019-12-21 02:22

陸貸款市場報價利率 不動

2019-12-21 02:23

聯想新董座 記憶力驚人

2019-12-21 02:20

秦英林 養豬躋身河南首富

2019-12-21 02:19

中金：2020年全球5G手機銷量達2.5億支

2019-12-20 22:25

余承東：華為手機全年出貨量預計達2.3億支超越蘋果

2019-12-20 22:01

馬雲：未來面臨三個巨變 企業家要有三度和三觀

2019-12-20 21:38

中新蘇州工業園區開發商 成功登陸A股

2019-12-20 17:13

中國錦州銀行前董事長突傳離世 生前曾試圖外逃

2019-12-20 16:42

澳門可望設立證交所前 港交所總裁突大賣持股

2019-12-20 15:09

PayPal成功進軍大陸線上支付市場 外資首家

2019-12-20 13:00

U值媒／波特王被對岸下架，很意外嗎？

2019-12-20 10:47

豬肉變奢侈品？！陸銀年終搶錢 推出存款送豬肉

2019-12-20 09:15

茅台、五糧液年收同破4300億

2019-12-20 04:13

設專項發展資金 投入2150億攬才

2019-12-20 04:12

中國小店今年營收增速35% 撐起3億就業

2019-12-20 04:11

山西老陳醋 組團尋找變強之路

2019-12-20 04:11

海交會登場 人才需求上萬個

2019-12-20 04:11

渣打聯手 重慶打造內陸國際金融中心

2019-12-20 04:10

大陸首家美資控股券商 摩根大通獲准開業

2019-12-19 18:05

繼包商銀、錦州銀後 央企再傳援助地方銀行

2019-12-19 15:53

交銀：大陸明年財赤率微增 注意3風險

2019-12-19 15:10

香港地產商：明年房價「噴射式」成長10%

2019-12-19 14:19

台積落戶的南京江北新區自貿專項資金投逾2150億元招才

2019-12-19 12:27

20周年禮 人行：提高澳門居民人民幣跨境匯款限額

2019-12-19 11:47

騰訊擬入股環球音樂 斥資近1,960億元

2019-12-19 11:12

打造紓困基金升級版 屠光紹：需要發展私募信用

2019-12-19 09:56

消費發展 拉動中國經濟力道增

2019-12-19 01:21

15企業攜手 助建設「中國納米谷」

2019-12-19 01:21

培育政策沃土 AI產業聚集上海虹橋

2019-12-19 01:10

中國品牌論壇北京登場

2019-12-19 01:10

人行逆回購 操作利率下調

2019-12-18 23:47

聯想柳傳志退休 寧旻接董座

2019-12-18 23:47

陸民企債務違約劇增

2019-12-18 23:47

繼馬雲後...柳傳志卸任聯想董座 交棒寧旻

2019-12-18 19:32

任正非：本來準備退休 美國打壓讓他產生了動力

2019-12-18 18:35

人行前官員：中美達成一階段協議 全面利好中國經濟

2019-12-18 17:37

人行近4年首降14天期逆回購利率 市場解讀非降息

2019-12-18 16:13

今年台股企業平均募資額增105% 跑贏陸、港股市

2019-12-18 15:14
看更多

熱門文章

陸電視劇「還原」朱元璋長相！回眸一望網嚇哭：超恐怖

2019-12-20 18:13

他存5千多萬提款卡寄放銀行 2年後驚見戶頭剩300

2019-12-20 11:09

生意不好！老闆「偷加料」 他吃完螺螄粉竟成「毒犯」　

2019-12-20 20:58

澳門可望設立證交所前 港交所總裁突大賣持股

2019-12-20 15:09

酒測4次沒反應！老翁打太極「待我提個氣」 結局笑翻

2019-12-20 19:21

產後不滿胸型…深圳女砸23萬隆胸 竟整出4個胸

2019-12-20 13:46

香港80名教師或助教 涉反送中被捕

2019-12-20 18:21

彭博資訊：大陸暗示可能開放同性婚姻

2019-12-20 22:56

習近平見澳門新一屆特首 要澳門全面貫徹「一國兩制」

2019-12-20 18:59

習近平：港澳事務是中國內政 用不著外部勢力指手畫腳

2019-12-20 11:12

明星取名比奇葩！包餃子、吳所謂 還5有這個保證見笑...

2019-12-20 11:00

大陸嗅探犬每月生活費1萬2 網友嘆「活得不如狗」

2019-12-20 13:54

中國錦州銀行前董事長突傳離世 生前曾試圖外逃

2019-12-20 16:42

大陸網路新規明年上路 不得發布破壞國家統一的信息

2019-12-20 16:02

評／同樣「一國兩制」 澳門何以維持安定

2019-12-20 16:54

馬雲：未來面臨三個巨變 企業家要有三度和三觀

2019-12-20 21:38

25歲學霸育一子 上海交大博士生最愛健身、唱歌

2019-12-21 09:26

習近平離開澳門 未如外傳宣布金融政策

2019-12-20 17:18

國籍航空提3班選前兩岸加班機 民航局籲陸方快確認

2019-12-20 21:45

有洋蔥！蘭州14歲姊姊出席8歲弟弟家長會

2019-12-20 13:47

陸全國人大 回應同性婚

2019-12-20 23:56

PayPal成功進軍大陸線上支付市場 外資首家

2019-12-20 13:00

余承東：華為手機全年出貨量預計達2.3億支超越蘋果

2019-12-20 22:01

2019年中國代表字出爐！ 「穩」中求進面對世界變動

2019-12-20 15:27

大陸將修台胞投資法 取消台企設立審批和備案管理制度

2019-12-20 16:49

反送中眾籌平台被關 匯豐：無關香港情勢

2019-12-20 16:38

大陸立法機關：有建議將同性婚姻合法化寫入民法典

2019-12-20 13:38

兩岸春節加班機搞不定 我方先提選前飛三班專案加班機

2019-12-20 20:25

溫州網紅「追風奶奶」做了這事 被移送法辨

2019-12-20 13:45

反送中後習近平力捧澳門 學者：防一國兩制破產

2019-12-20 16:03

習近平警告美國 勿干涉中國內政以防重要議程受干擾

2019-12-21 09:31

聯想新董座 記憶力驚人

2019-12-21 02:20

習近平重申：港澳不容外力干涉

2019-12-20 23:48

香港證交所總裁 大幅出脫持股

2019-12-20 14:13

中金：2020年全球5G手機銷量達2.5億支

2019-12-20 22:25

香江風情／香港人 挺開心

2019-12-20 23:54

取代香港？大陸建構澳門金融中心藍圖浮現

2019-12-21 10:14

秦英林 養豬躋身河南首富

2019-12-21 02:19

中新蘇州工業園區開發商 成功登陸A股

2019-12-20 17:13

我促對岸增返鄉投票班機

2019-12-21 02:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top