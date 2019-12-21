聯想新董座 記憶力驚人

聯想新董座寧旻 分享 facebook

分享 facebook 聯想控股日前完成傳承計畫，現年75歲的柳傳志卸任董事長，由集團首席財務官的寧旻接任，曾和寧旻有過接觸的人士說，寧旻性格溫和、儒雅、強勢，愛好看書，記憶力驚人。

大公報報導，聯想控股新任董事長的寧旻聯同CEO李蓬向員工發出信件，題為「用使命感和戰鬥力，接棒長跑！」直言身處外部環境的多項不確定性，背負壓力和挑戰，即使經歷多次九死一生，形容「艱難險阻，玉汝於成」。

在聯想控股的官方介紹中，寧旻獲得公司的高評價。

聯想公告指出，「在擔任首席財務官期間，寧旻在公司的資金與財務管理、資本運作等方面業績突出，包括領導完成了聯想控股上市和H股全流通首家試點企業等工作；負責公司財務投資工作期間，聯想控股旗下的君聯資本、弘毅投資和聯想之星，以及聯想控股自身的直接投資業務均獲得長足發展，為公司做出了重要價值貢獻。」

第一財經日報援引一名聯想人士指出，寧旻給人印象最為深刻的特點是記憶力驚人，例如聯想控股的年會往往會有眾多被投企業參加，見過一面或是打過交道的人，寧旻都能一一把對方叫出來。

同樣希望做一家百年老店，柳傳志對於接班人，曾有過一個說法，聯想要做一個「沒有家族的家族企業」，這個看似矛盾的說法背後，想表達的是，聯想要做一家「真正有主人的企業」，而聯想在成立的時候，不許子女進公司，給聯想做沒有家族的家族企業奠定基礎。

在聯想控股內部，對於如何選定接班人，柳傳志和前總裁朱立南，從多年前就開始認真觀察，經過內部培養、評估及外部甄選，找到了最合適的董事長和CEO人選——寧旻和李蓬。

聯想控股表示，寧旻和李蓬從一線打拚出來，經過多年歷練與培養，在發展中屢立戰功，獲得了聯想控股董事以及廣大員工的充分認可。

聯想控股有內部人士透露，在2015年，聯想控股赴港上市時，寧旻就是上市項目背後的總負責人、操盤者。