秦英林 養豬躋身河南首富

生豬養殖企業牧原股份董事長秦英林 分享 facebook

分享 facebook 大陸受非洲豬瘟衝擊，豬肉價格狂飆，連帶催生河南新首富—生豬養殖企業牧原股份董事長秦英林，以人民幣1,173.3億元（約新台幣5,053億元）身價擊敗小米董座雷軍、百度李彥宏等大咖。他坦言是行業紅利支撐公司發展，還有「取捨分明」的價值觀。

騰訊網報導，秦英林居富比世2019年中國富豪榜第九位，個人財富一年翻三倍，成為河南本土企業家中唯一一位千億級富豪，養豬一哥超越網路科技、地產和零售行業的明星企業家，身價擊敗小米董座雷軍、百度李彥宏等大咖。

如果站在風口上，豬也是能飛上天的。

大陸官方日前剛剛公布，11月豬肉價格年漲110%。牧原股份是A股唯一一家純粹的養豬企業，今年來股價漲224%，總市值人民幣2,011億元。

第3季淨利潤達人民幣15.43億元，接近去年全年淨利潤的三倍。

秦英林出生於1965年，來自農村家庭，自從高中起就對養豬很感興趣，基於此念頭，他放棄了河南大學的保送資格，選擇考河南農業大學畜牧專業，如願以償。

1989年畢業後，他原先在國有企業工作，三年後辭職回到家鄉河南創辦養豬企業，從養22頭豬起步將企業發展為大陸養豬龍頭。

2018年，牧原股份出欄生豬1,100多萬頭，大陸最大規模化養殖生豬。

秦英林因「禁用瘦肉精、還貸款、收芽麥」這三個故事在生豬養殖業闖出名堂，與廣東大型畜牧業溫氏股份並駕齊驅，甚至彎道超車，秦英林曾說：「公司還沒上市前，資金就已經超過很多上市企業的市值。」

回顧2010年，經濟壓力迫使公司找銀行貸款，可是沒有抵押物、沒有擔保的養豬人哪有銀行願意支持？

結果當時卻發生了意料之外的事：中信銀行願意借人民幣1億元。

當時與他簽約的行長說，「聽說有個大學生養豬，覺得挺稀奇的，後來又聽說這個大學生禁用瘦肉精、為百姓收芽麥，若不支持他，總是於心不忍。」

秦英林聽此番話後，點滴在心，在解決財務困境後，公司依約還銀行貸款。

秦英林認為，牧原股份成長的背後除了行業的紅利支持，還有「取捨分明」的價值觀。

這些價值觀影響產生品質，不論是還貸款還是收芽麥，都是憑心而做。

他還歸納出企業內部能力的發展有四個台階：技術能力、管理、戰略、行業生態的質量成熟。

「選擇掙什麼錢，絕不是蠅頭小利取捨，背後是生死抉擇。」