親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

貴金屬首檔 黃金期權上海掛牌

2019-12-21 02:22經濟日報 記者李仲維／綜合報導

黃金期權昨日在上海期交所上市交易，這是大陸首個貴金屬類期權產品，圖為上期所舉行黃...
黃金期權昨日在上海期交所上市交易，這是大陸首個貴金屬類期權產品，圖為上期所舉行黃金期權上市儀式。 新華社
分享
春節快到了，黃金又成為搶手貨，黃金期權昨（20）日在上海期貨交易所上市，成為大陸期貨市場首個貴金屬期權品種。

大陸是全球黃金最大產銷國，上期所黃金期貨已掛牌11年，如今推出黃金期權，在金融市場上再添避險資產，黃金期權也是上海期貨交易所第21個品種。

根據期貨業協會（FIA）統計，今年上半年，上期所黃金期貨交易噸數在全球同類合約中排名第二。

第一財經援引上期所理事長姜岩指出，黃金期權的上市，將進一步完善黃金期貨市場產品鏈，吸引更多投資人參與，促進黃金期貨市場價格發現功能發揮，提升大陸黃金期貨市場的定價能力和影響力，對大陸黃金市場體系建設具有重要意義。

新華社報導，2019年是大陸期貨市場發展的大年，包括不銹鋼期貨、鐵礦石期權等一系列新產品上市交易，形成商品金融、期貨期權、場內場外和境內境外協同發展的格局。

姜岩表示，相比於其它商品期權，黃金期權有金融屬性強、投資者廣泛的特點。相比其他商品，投資黃金的人數眾多，與老百姓關係緊密，參與黃金期權投資者也較為廣泛。

黃金期權掛牌交易首日表現符合市場預期，首批上市交易的黃金期權合約共計148個，參與集合競價的會員和客戶分別為40家、65個。滬金期貨主力合約開盤上漲0.3%，黃金AU2006C340看漲期權上漲3%，對於黃金期權合約上市的表現，多位業界人士表示，符合預期，是一個穩起步。

據統計，今年1至11月，上期所全部黃金品種累計成交量8.55萬噸（雙邊），年增193.6%；成交額人民幣27.64兆元，年增247.1%。

經易金業總經理柳宇寧表示，黃金期權具有靈活、豐富、價格便宜的特點，但黃金期權是一個專業化的產品，投資黃金期權需要具備一定知識，有一定的投資門檻。

上海人民幣

延伸閱讀

需求展望助油價升至三個月高點 金價走高

台指期 外資減碼多單

美股頻創高 黃金守穩橫盤整理

好市多「黃金流沙乳酪塔」新品爆紅！夾心鹹蛋黃...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

陸貸款市場報價利率 不動

2019-12-21 02:23

聯想新董座 記憶力驚人

2019-12-21 02:20

秦英林 養豬躋身河南首富

2019-12-21 02:19

中金：2020年全球5G手機銷量達2.5億支

2019-12-20 22:25

余承東：華為手機全年出貨量預計達2.3億支超越蘋果

2019-12-20 22:01

馬雲：未來面臨三個巨變 企業家要有三度和三觀

2019-12-20 21:38

中新蘇州工業園區開發商 成功登陸A股

2019-12-20 17:13

中國錦州銀行前董事長突傳離世 生前曾試圖外逃

2019-12-20 16:42

澳門可望設立證交所前 港交所總裁突大賣持股

2019-12-20 15:09

PayPal成功進軍大陸線上支付市場 外資首家

2019-12-20 13:00

U值媒／波特王被對岸下架，很意外嗎？

2019-12-20 10:47

豬肉變奢侈品？！陸銀年終搶錢 推出存款送豬肉

2019-12-20 09:15

茅台、五糧液年收同破4300億

2019-12-20 04:13

設專項發展資金 投入2150億攬才

2019-12-20 04:12

中國小店今年營收增速35% 撐起3億就業

2019-12-20 04:11

山西老陳醋 組團尋找變強之路

2019-12-20 04:11

海交會登場 人才需求上萬個

2019-12-20 04:11

渣打聯手 重慶打造內陸國際金融中心

2019-12-20 04:10

央企再出手 救援地方銀行

2019-12-20 01:06

陸中小銀瘋狂放貸 壞帳激增

2019-12-20 01:06

人民幣中間價跌破7

2019-12-20 01:06

中日韓FTA談判將有進展

2019-12-20 01:06

騰訊攜星國主權基金 拚入股環球音樂10%

2019-12-20 01:06

人行放錢 兩天釋2.1兆元

2019-12-20 01:06

大陸首家美資控股券商 摩根大通獲准開業

2019-12-19 18:05

繼包商銀、錦州銀後 央企再傳援助地方銀行

2019-12-19 15:53

交銀：大陸明年財赤率微增 注意3風險

2019-12-19 15:10

香港地產商：明年房價「噴射式」成長10%

2019-12-19 14:19

台積落戶的南京江北新區自貿專項資金投逾2150億元招才

2019-12-19 12:27

20周年禮 人行：提高澳門居民人民幣跨境匯款限額

2019-12-19 11:47

騰訊擬入股環球音樂 斥資近1,960億元

2019-12-19 11:12

打造紓困基金升級版 屠光紹：需要發展私募信用

2019-12-19 09:56

消費發展 拉動中國經濟力道增

2019-12-19 01:21

15企業攜手 助建設「中國納米谷」

2019-12-19 01:21

培育政策沃土 AI產業聚集上海虹橋

2019-12-19 01:10

中國品牌論壇北京登場

2019-12-19 01:10

人行逆回購 操作利率下調

2019-12-18 23:47

聯想柳傳志退休 寧旻接董座

2019-12-18 23:47

陸民企債務違約劇增

2019-12-18 23:47
看更多

熱門文章

他存5千多萬提款卡寄放銀行 2年後驚見戶頭剩300

2019-12-20 11:09

陸電視劇「還原」朱元璋長相！回眸一望網嚇哭：超恐怖

2019-12-20 18:13

生意不好！老闆「偷加料」 他吃完螺螄粉竟成「毒犯」　

2019-12-20 20:58

澳門可望設立證交所前 港交所總裁突大賣持股

2019-12-20 15:09

產後不滿胸型…深圳女砸23萬隆胸 竟整出4個胸

2019-12-20 13:46

香港80名教師或助教 涉反送中被捕

2019-12-20 18:21

酒測4次沒反應！老翁打太極「待我提個氣」 結局笑翻

2019-12-20 19:21

習近平：港澳事務是中國內政 用不著外部勢力指手畫腳

2019-12-20 11:12

習近平見澳門新一屆特首 要澳門全面貫徹「一國兩制」

2019-12-20 18:59

豬肉變奢侈品？！陸銀年終搶錢 推出存款送豬肉

2019-12-20 09:15

明星取名比奇葩！包餃子、吳所謂 還5有這個保證見笑...

2019-12-20 11:00

大陸嗅探犬每月生活費1萬2 網友嘆「活得不如狗」

2019-12-20 13:54

彭博資訊：大陸暗示可能開放同性婚姻

2019-12-20 22:56

中國錦州銀行前董事長突傳離世 生前曾試圖外逃

2019-12-20 16:42

大陸網路新規明年上路 不得發布破壞國家統一的信息

2019-12-20 16:02

PayPal成功進軍大陸線上支付市場 外資首家

2019-12-20 13:00

馬雲：未來面臨三個巨變 企業家要有三度和三觀

2019-12-20 21:38

2019年中國代表字出爐！ 「穩」中求進面對世界變動

2019-12-20 15:27

評／同樣「一國兩制」 澳門何以維持安定

2019-12-20 16:54

有洋蔥！蘭州14歲姊姊出席8歲弟弟家長會

2019-12-20 13:47

國籍航空提3班選前兩岸加班機 民航局籲陸方快確認

2019-12-20 21:45

習近平離開澳門 未如外傳宣布金融政策

2019-12-20 17:18

「反送中」平台被鎖定 港警凍結千萬港元資產

2019-12-20 10:38

大陸將修台胞投資法 取消台企設立審批和備案管理制度

2019-12-20 16:49

台灣姑娘文創 西藏文化走上世界

2019-12-20 04:09

大陸立法機關：有建議將同性婚姻合法化寫入民法典

2019-12-20 13:38

余承東：華為手機全年出貨量預計達2.3億支超越蘋果

2019-12-20 22:01

反送中後習近平力捧澳門 學者：防一國兩制破產

2019-12-20 16:03

兩岸春節加班機搞不定 我方先提選前飛三班專案加班機

2019-12-20 20:25

山東膠東引黃調水工程 通過竣工驗收交付使用

2019-12-20 04:10

茅台、五糧液年收同破4300億

2019-12-20 04:13

反送中眾籌平台被關 匯豐：無關香港情勢

2019-12-20 16:38

溫州網紅「追風奶奶」做了這事 被移送法辨

2019-12-20 13:45

香港證交所總裁 大幅出脫持股

2019-12-20 14:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top