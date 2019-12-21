貴金屬首檔 黃金期權上海掛牌

黃金期權昨日在上海期交所上市交易，這是大陸首個貴金屬類期權產品，圖為上期所舉行黃金期權上市儀式。 新華社 分享 facebook 春節快到了，黃金又成為搶手貨，黃金期權昨（20）日在上海期貨交易所上市，成為大陸期貨市場首個貴金屬期權品種。

大陸是全球黃金最大產銷國，上期所黃金期貨已掛牌11年，如今推出黃金期權，在金融市場上再添避險資產，黃金期權也是上海期貨交易所第21個品種。

根據期貨業協會（FIA）統計，今年上半年，上期所黃金期貨交易噸數在全球同類合約中排名第二。

第一財經援引上期所理事長姜岩指出，黃金期權的上市，將進一步完善黃金期貨市場產品鏈，吸引更多投資人參與，促進黃金期貨市場價格發現功能發揮，提升大陸黃金期貨市場的定價能力和影響力，對大陸黃金市場體系建設具有重要意義。

新華社報導，2019年是大陸期貨市場發展的大年，包括不銹鋼期貨、鐵礦石期權等一系列新產品上市交易，形成商品金融、期貨期權、場內場外和境內境外協同發展的格局。

姜岩表示，相比於其它商品期權，黃金期權有金融屬性強、投資者廣泛的特點。相比其他商品，投資黃金的人數眾多，與老百姓關係緊密，參與黃金期權投資者也較為廣泛。

黃金期權掛牌交易首日表現符合市場預期，首批上市交易的黃金期權合約共計148個，參與集合競價的會員和客戶分別為40家、65個。滬金期貨主力合約開盤上漲0.3%，黃金AU2006C340看漲期權上漲3%，對於黃金期權合約上市的表現，多位業界人士表示，符合預期，是一個穩起步。

據統計，今年1至11月，上期所全部黃金品種累計成交量8.55萬噸（雙邊），年增193.6%；成交額人民幣27.64兆元，年增247.1%。

經易金業總經理柳宇寧表示，黃金期權具有靈活、豐富、價格便宜的特點，但黃金期權是一個專業化的產品，投資黃金期權需要具備一定知識，有一定的投資門檻。