陸貸款市場報價利率 不動

中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心昨（20）日公布貸款市場報價利率（LPR）最新報價顯示，1年期LPR為4.15%；5年期以上LPR為4.80%，與上一次報價（11月20日）均為持平未做調整，符合市場預期。

此外，人行本周進行人民幣6,300億元逆回購操作和3,000億元中期借貸便利（MLF）操作，總計淨投放5,940億元（約新台幣2.6兆元）。

LPR是由各報價行按公開市場操作利率（主要指中期借貸便利利率）加點形成的方式報價，由全國銀行間同業拆借中心計算得出，為銀行貸款提供定價參考。由於11月的報價分別下調1年期和5年期的LPR，市場對今年最後一次的LPR格外關注。值得注意是，人行昨在公開市場進行人民幣1,500億元14天期逆回購操作，因無逆回購到期，因此淨投放1,500億元。

中國民生銀行首席研究員溫彬認為，12月LPR報價與上次利率持平，符合市場預期。從外部看，美國聯準會暫停降息，降低大陸降息的必要性，從內部看，CPI仍有結構性通膨壓力，而且本月人行續作MLF利率保持不變，因此LPR利率保持穩定。

展望後市，溫彬認為，明年初降準預期升溫，或將帶動銀行資金成本下降，進而引導LPR報價下降。