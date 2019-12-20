中金：2020年全球5G手機銷量達2.5億支

5G手機商用今年起跑，2020年將群雄逐鹿，中金公司預計 2020 年全球5G手機銷量達到2. 5億支，全球5G手機滲透率達到16%。

中金認為，中國大陸將是全球最大的5G手機市場，預計5G手機最低售價將從目前的人民幣3000元起跳，2020年下半年下降到 1500 元以下，進一步推進市場快速增長，全年有望達到1. 52 億支，全年普及率達到37%，年底普及率達到70%。

中金公司研究部指出，5G手機銷量會是影響消費電子產業2020年股價走勢的最主要因素。根據電信運營商、手機品牌商、半導體產業鏈的消息彙整，研報預測，5G初期普及速度會快於4G，且在5G驅動下，2020手機品牌將掀起換機潮。

中金預測全球智能手機銷量，在經歷2018和2019連兩年衰退後，2020年在5G的帶動下，將恢復增長2.4％，銷量達到15.68億支。

其中，5G手機的銷量有望達到2.5億支，而中國區有望達到1.52億支。

中金研究部進一步預測手機品牌出貨量，其中，蘋果5G手機2020和2021年在全球將分別售出6500萬支和1.5億支，而中國區售出1200萬支和2400萬支。

大陸安卓市場預計2020年250美元以上手機將標配5G；2021年標配5G手機價格將進一步下降至200美元。

5G標配將帶動射頻和光學產業鏈發展。中金指出，5G對消費電子產業鏈最大的增量是射頻及基帶等通信零配件。預計2020年射頻市場規模增長約20％，主要包括射頻前端、基帶、天線等領域，此外，AR/VR、雲端游戲、短影音將是5G手機2020年主要應用，5G手機的普及會推動手機光學產業鏈的快速發展。