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馬雲：未來面臨三個巨變 企業家要有三度和三觀

2019-12-20 21:38聯合報 特派記者林宸誼／上海即時報導

商總會會長馬雲20日參加世界楚商大會時表示，企業將面臨三大巨變，分別是世界格局的變革、技術的變革、經濟結構也在改變；在新的經濟形勢下企業家應該有的「三度」和「三觀」。

澎湃新聞報導，談到企業未來面臨三個巨變，馬雲指出，首先是世界格局的變革，代表未來20年世界經濟充滿著難以想像的機遇；其次是技術的變革，不僅貿易規則要改寫，金融、物流的遊戲規則也都要重構，物流不再是體力勞動，而是變成腦力勞動。

最後是大陸境內的經濟結構也在改變，從製造業走向現代服務業，內需是百年不遇、千載難逢的金礦。

馬雲在演講中，以海底撈和阿里巴巴為例，進一步強調為什麼「不能把服務業和製造業對立起來」，他指出，海底撈是強大的製造業，只是端上菜的那一刻是服務業，阿里巴巴也是製造業，「過去靠製造業解決就業，未來靠服務業解決就業，必須在發展先進製造業的過程中，真正大力發展現代服務業。」

馬雲並分享了在新的經濟形勢下，他所認為企業家應該有「三度」、「三觀」，「三度」是要打開自己對世界認識、看待問題的深度、廣度和角度；「三觀」就是要有未來觀、全球觀、全域觀，只有這三個觀都具備的企業，才能夠活到明天。

由湖北省政府主辦的第四屆楚商大會在武漢召開，馬雲被聘為湖北省政府經濟顧問。

浙商總會會長馬雲。圖／鈦媒體
浙商總會會長馬雲。圖／鈦媒體
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馬雲商總製造業

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