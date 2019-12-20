親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

蘇花改下月通車 空拍壯麗美景搶先看

律師高考怪狀：會考試就會辦案？為誰存在的400分門檻

中新蘇州工業園區開發商 成功登陸A股

2019-12-20 17:13聯合報 記者林則宏／即時報導

負責運營大陸與新加坡政府共同設立的「蘇州工業園區」的中新蘇州工業園區開發集團股份有限公司（簡稱「中新集團」），20日在成功登陸上海A股，成為大陸首家上市的國家級經開區開發運營主體。

據中新社報導，1994年，中國與新加坡政府在北京簽署關於合作開發建設蘇州工業園區的協議。中國第一個與外國政府合作建設的工業園區—中新蘇州工業園區正式誕生。

報導稱，25年來，蘇州工業園區實現進出口總額逾1兆美元，完成全社會固定資產投資近人民幣9,000億元，實際利用外資312.7億美元。在大陸商務部公布的國家級經濟技術開發區綜合發展水平考核評價結果中，蘇州工業園區綜合實力連續多年位居第一。

中新集團目前也已經發展為旗下擁有50多家子公司，總資產超過人民幣200億元的大型集團。　　

中新社指出，經過25年發展，蘇州工業園區已從「借鑒新加坡模式」逐步過渡到「輸出園區經驗」。目前，「園區經驗」已經輸出到江蘇宿遷、南通和安徽滁州等地，以及位於白俄羅斯的「中國—白俄羅斯工業園」、位於印尼的中國—印尼「一帶一路」科技產業園等。

今年5月，大陸國務院發布「關於推進國家級經濟技術開發區創新提升打造改革開放新高地的意見」，其中提出積極支持符合條件的國家級經開區開發建設主體申請首次公開發行股票並上市。11月29日，中國證監會核准中新集團的IPO申請。中新集團成為大陸第一個上市的國家級經開區開發運營主體。　　

中新集團此次在A股上市，扣除發行費用後募得的資金淨額為人民幣13.62億元，每股發行價為9.67元。中新集團董事長兼總裁趙志松表示，集團上市後將更大力度集聚園區開發運營的核心資源要素，強化高水平「產城融合」的戰略平台建設。

圖為蘇州工業園區核心商務區。圖／中新社
圖為蘇州工業園區核心商務區。圖／中新社
分享

白俄羅斯人民幣新加坡一帶一路外資

延伸閱讀

國產看明年營建業需求 「可以樂觀期待」

樺漢總座 蔡能吉接任

樺漢調整營運架構 蔡能吉接任總經理

改善竹科周邊交通 科管局補助4億拓寬科環路

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

中國錦州銀行前董事長突傳離世 生前曾試圖外逃

2019-12-20 16:42

澳門可望設立證交所前 港交所總裁突大賣持股

2019-12-20 15:09

PayPal成功進軍大陸線上支付市場 外資首家

2019-12-20 13:00

U值媒／波特王被對岸下架，很意外嗎？

2019-12-20 10:47

豬肉變奢侈品？！陸銀年終搶錢 推出存款送豬肉

2019-12-20 09:15

茅台、五糧液年收同破4300億

2019-12-20 04:13

設專項發展資金 投入2150億攬才

2019-12-20 04:12

中國小店今年營收增速35% 撐起3億就業

2019-12-20 04:11

山西老陳醋 組團尋找變強之路

2019-12-20 04:11

海交會登場 人才需求上萬個

2019-12-20 04:11

渣打聯手 重慶打造內陸國際金融中心

2019-12-20 04:10

央企再出手 救援地方銀行

2019-12-20 01:06

陸中小銀瘋狂放貸 壞帳激增

2019-12-20 01:06

人民幣中間價跌破7

2019-12-20 01:06

中日韓FTA談判將有進展

2019-12-20 01:06

騰訊攜星國主權基金 拚入股環球音樂10%

2019-12-20 01:06

人行放錢 兩天釋2.1兆元

2019-12-20 01:06

大陸首家美資控股券商 摩根大通獲准開業

2019-12-19 18:05

繼包商銀、錦州銀後 央企再傳援助地方銀行

2019-12-19 15:53

交銀：大陸明年財赤率微增 注意3風險

2019-12-19 15:10

香港地產商：明年房價「噴射式」成長10%

2019-12-19 14:19

台積落戶的南京江北新區自貿專項資金投逾2150億元招才

2019-12-19 12:27

20周年禮 人行：提高澳門居民人民幣跨境匯款限額

2019-12-19 11:47

騰訊擬入股環球音樂 斥資近1,960億元

2019-12-19 11:12

打造紓困基金升級版 屠光紹：需要發展私募信用

2019-12-19 09:56

消費發展 拉動中國經濟力道增

2019-12-19 01:21

15企業攜手 助建設「中國納米谷」

2019-12-19 01:21

培育政策沃土 AI產業聚集上海虹橋

2019-12-19 01:10

中國品牌論壇北京登場

2019-12-19 01:10

人行逆回購 操作利率下調

2019-12-18 23:47

聯想柳傳志退休 寧旻接董座

2019-12-18 23:47

陸民企債務違約劇增

2019-12-18 23:47

繼馬雲後...柳傳志卸任聯想董座 交棒寧旻

2019-12-18 19:32

任正非：本來準備退休 美國打壓讓他產生了動力

2019-12-18 18:35

人行前官員：中美達成一階段協議 全面利好中國經濟

2019-12-18 17:37

人行近4年首降14天期逆回購利率 市場解讀非降息

2019-12-18 16:13

今年台股企業平均募資額增105% 跑贏陸、港股市

2019-12-18 15:14

人行時隔20個工作日重啟逆回購！向市場投放近兆元

2019-12-18 14:22

手機話費3折！福建送「兩岸一家親」專屬紅包

2019-12-18 13:53
看更多

熱門文章

他存5千多萬提款卡寄放銀行 2年後驚見戶頭剩300

2019-12-20 11:09

港警稱查獲反送中幕後金主 凍結2.7億元資金

2019-12-19 21:33

香港反送中最年輕被告 12歲少年判決出爐

2019-12-19 18:25

澳門可望設立證交所前 港交所總裁突大賣持股

2019-12-20 15:09

產後不滿胸型…深圳女砸23萬隆胸 竟整出4個胸

2019-12-20 13:46

習近平：港澳事務是中國內政 用不著外部勢力指手畫腳

2019-12-20 11:12

香港巴士車禍傷亡嚴重 是因撞上台灣相思樹

2019-12-19 18:32

豬肉變奢侈品？！陸銀年終搶錢 推出存款送豬肉

2019-12-20 09:15

習近平讚許澳門「在一個小桌面上唱出了精彩的大戲」

2019-12-19 21:19

習近平三天內兩度會見林鄭月娥 重申支持港府

2019-12-19 21:10

央企再出手 救援地方銀行

2019-12-20 01:06

明星取名比奇葩！包餃子、吳所謂 還5有這個保證見笑...

2019-12-20 11:00

上海復旦大學回應 修改章程體現中共十九大精神

2019-12-19 20:47

習近平讚澳門 「家和萬事興」

2019-12-20 00:24

PayPal成功進軍大陸線上支付市場 外資首家

2019-12-20 13:00

大陸嗅探犬每月生活費1萬2 網友嘆「活得不如狗」

2019-12-20 13:54

2019年中國代表字出爐！ 「穩」中求進面對世界變動

2019-12-20 15:27

人民幣中間價跌破7

2019-12-20 01:06

中國錦州銀行前董事長突傳離世 生前曾試圖外逃

2019-12-20 16:42

大選增兩岸加班機？ 陸委會：還在喬

2019-12-20 00:35

台灣姑娘文創 西藏文化走上世界

2019-12-20 04:09

大陸立法機關：有建議將同性婚姻合法化寫入民法典

2019-12-20 13:38

「反送中」平台被鎖定 港警凍結千萬港元資產

2019-12-20 10:38

茅台、五糧液年收同破4300億

2019-12-20 04:13

澳門回歸20年前夕 陸委會發布報告指澳府處處自我設限

2019-12-19 18:06

緬懷曾永賢 張榮豐揭兩岸密使內幕

2019-12-20 00:26

大陸網路新規明年上路 不得發布破壞國家統一的信息

2019-12-20 16:02

山東膠東引黃調水工程 通過竣工驗收交付使用

2019-12-20 04:10

大陸首家美資控股券商 摩根大通獲准開業

2019-12-19 18:05

有洋蔥！蘭州14歲姊姊出席8歲弟弟家長會

2019-12-20 13:47

大陸將修台胞投資法 取消台企設立審批和備案管理制度

2019-12-20 16:49

反送中後習近平力捧澳門 學者：防一國兩制破產

2019-12-20 16:03

下周「習安會」 談第五份文件？

2019-12-20 00:32

香港貿易前景悲觀 出口指數跌至歷史新低

2019-12-19 19:47

陸中小銀瘋狂放貸 壞帳激增

2019-12-20 01:06

溫州網紅「追風奶奶」做了這事 被移送法辨

2019-12-20 13:45

中國小店今年營收增速35% 撐起3億就業

2019-12-20 04:11

廣角鏡／鄱陽湖水位續降 湖面縮水

2019-12-20 04:08

習近平籲澳門各界：旗幟鮮明發出正面聲音

2019-12-19 18:11

習近平離開澳門 未如外傳宣布金融政策

2019-12-20 17:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top