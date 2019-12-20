中新蘇州工業園區開發商 成功登陸A股

負責運營大陸與新加坡政府共同設立的「蘇州工業園區」的中新蘇州工業園區開發集團股份有限公司（簡稱「中新集團」），20日在成功登陸上海A股，成為大陸首家上市的國家級經開區開發運營主體。

據中新社報導，1994年，中國與新加坡政府在北京簽署關於合作開發建設蘇州工業園區的協議。中國第一個與外國政府合作建設的工業園區—中新蘇州工業園區正式誕生。

報導稱，25年來，蘇州工業園區實現進出口總額逾1兆美元，完成全社會固定資產投資近人民幣9,000億元，實際利用外資312.7億美元。在大陸商務部公布的國家級經濟技術開發區綜合發展水平考核評價結果中，蘇州工業園區綜合實力連續多年位居第一。

中新集團目前也已經發展為旗下擁有50多家子公司，總資產超過人民幣200億元的大型集團。

中新社指出，經過25年發展，蘇州工業園區已從「借鑒新加坡模式」逐步過渡到「輸出園區經驗」。目前，「園區經驗」已經輸出到江蘇宿遷、南通和安徽滁州等地，以及位於白俄羅斯的「中國—白俄羅斯工業園」、位於印尼的中國—印尼「一帶一路」科技產業園等。

今年5月，大陸國務院發布「關於推進國家級經濟技術開發區創新提升打造改革開放新高地的意見」，其中提出積極支持符合條件的國家級經開區開發建設主體申請首次公開發行股票並上市。11月29日，中國證監會核准中新集團的IPO申請。中新集團成為大陸第一個上市的國家級經開區開發運營主體。