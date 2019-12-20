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獨／罕見「一條龍」私菸集團 被逮還嗆：總統牌私菸就可以

澳門可望設立證交所前 港交所總裁突大賣持股

2019-12-20 15:09聯合報 記者林則宏／即時報導

香港證券交易所行政總裁李小加近日大幅出脫港交所持股受到關注。圖／中新社
香港證券交易所行政總裁李小加近日大幅出脫港交所持股受到關注。圖／中新社
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正當澳門證券交易所可望於近期成立的消息甚囂塵上之際，卻傳出香港證券交易所行政總裁李小加近日大幅減持港交所持股。香港聯合交易所的資料顯示，李小加本18日以平均每股港幣256.533元，減持港交所約65萬股，套現達港幣1.66億元（約新台幣6.42億元），為李小加上任十年來首次減持。

根據香港經濟日報與大陸《觀察者網》報導，減持後，李小加對港交所的持股比例由0.08%降至0.03%，持股數降至40.38萬股。

現年58歲的李小加於2009年10月加入港交所，並自2010年起擔任港交所行政總裁，任期至2021年10月15日。

根據公開信息，李小加於2010年首次買入港交所股票，當時持股數量達7.32萬股，此後經過多次增持，持股數於今年4月達到105.38萬股，這段期間都未減持。

港交所發言人證實，這次是李小加首次減持港交所股權，並強調這是李小加的個人決定，不評論其減持原因或未來會否進一步減持。

香港投資雜誌《經濟一周》引述信誠證券聯席董事張智威分析稱，通常上市公司主席或行政總裁沽貨（賣出），都會給予市場一個「股份見頂」的負面訊號，也會影響市場信心。

宏匯資產管理董事林嘉麒則認為，李小加的股份大部份是來自薪酬合約，沒有成本可言。李小加這次大幅減持手上逾半數股份，意味著現價已反映港交所大部份情況。李小加減持的消息，也會讓投資人對港交所前景的信心下滑。

今年9月11日曾傳出港交所有意與倫敦證券交易所集團合併，李小加將之稱為「世紀聯姻」，但這宗併購提議很快就遭到倫敦交易所拒絕。

港交所19日股價下跌逾1％，20日開盤一度出現較大跌幅，但隨後即在平盤上下震盪。

香港澳門上市公司

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