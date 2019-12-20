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PayPal成功進軍大陸線上支付市場 外資首家

2019-12-20 13:00聯合報 記者林則宏／即時報導

美國PayPal當地時間19日宣布，已完成對大陸第三方電子支付平台—國付寶信息科技有限公司70%的股權收購，成為首家獲准在中國提供線上支付服務的外資支付平台，這也是大陸金融市場持續對外開放的又一具體成果。

綜合《每日經濟新聞》與《觀察者網》報導，PayPal首席執行官舒爾曼（Dan Schulman）說，「我們很高興完成這一歷史性交易，這使PayPal不僅能夠在多變市場環境中擴大參與範圍，同時使我們成為中國金融機構、技術平台的合作夥伴。PayPal期待為中國電子商務和支付生態系統做出貢獻。」

PayPal是全球領先的第三方支付業者，業務遍及全球200多個國家和地區，擁有超過2.86億個活躍支付帳戶，支援全球100多種貨幣交易。

國付寶於2011年12月獲中國人民銀行（大陸央行）頒發互聯網支付、行動電話支付業務許可，2015年獲基金支付業務許可，2016年5月獲跨境人民幣支付業務許可，2016年12月獲預付費卡發行與受理業務許可（海南省、陝西省、雲南省、湖南省、北京市）。主要為電子商務、跨境商貿、航空旅遊等行業企業提供支付產品。

國付寶目前兩大股東分別為持股70%的北京智融信達科技有限公司，該公司為PayPal孫公司，和持股30%的國富通信息技術發展有限公司。

每日經濟新聞表示，PayPal順利進入中國市場得益於大陸去年以來持續推動的金融業對外開放措施。截至目前為止，美國運通發起設立的銀行卡清算機構「連通公司」籌備申請已獲獲批；美國標普公司也獲准在中國設立獨資法人信用評級機構，得進入中國信用評級市場。

此外，德國安聯保險集團也正在籌建安聯（中國）保險控股有限公司，為大陸首家外資控股保險公司。瑞銀集團增持瑞銀證券的股比至51%，則是中國首家外資控股證券公司。另，日本野村控股的野村東方國際證券、摩根大通控股的摩根大通證券（中國）也於近期先後獲准開業。

PayPal成為首家獲准在中國提供線上支付服務的外資支付平台。（路透）
PayPal成為首家獲准在中國提供線上支付服務的外資支付平台。（路透）
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