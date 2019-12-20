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豬肉變奢侈品？！陸銀年終搶錢 推出存款送豬肉

2019-12-20 09:15聯合報 記者林則宏／即時報導

每逢歲末年終，大陸各家銀行為應對考核，都會展開一場激烈的「攬儲大戰」。浙江台州臨海一家銀行為吸引民眾存款，推出「存款送豬肉」活動，只要存款人民幣1萬元就有機會抽中1斤（500公克）豬肉。活動第一天就送出一千多份豬肉。

每年年底大陸各家銀行都會使出渾身解數招攬存款。受非洲豬瘟疫情蔓延等因素影響，大陸豬肉價格從年初的每斤人民幣12元，一路飆升至40元，儘管近期已略為回降，但豬肉價格依然貴到讓不少大陸民眾高喊吃不起肉。

據《21世紀經濟報導》與《觀察者網》報導，浙江台州臨海農商銀行16日推出「存款送豬肉」活動，消息一出，立刻吸引不少當地市民關注。

臨海農商銀行表示，銀行每年都會辦一些存款送禮品活動，這家支行事先買了生豬，由屠宰場分割成1,000多份，大部分在1斤上下，也有三、五斤的。

想抽豬肉得先辦理人民幣1萬元以上的定期儲蓄，期限最短三個月。辦完存款業務，儲戶就可獲得一次抽獎機會，抽到幾號就領取貼著對應數字標籤的豬肉。

16日當天，這家銀行共送出1,097份豬肉。至於具體吸收到多少存款，銀行方面表示，尚無尚無統計數據，但成績應該還不錯。

對於竟然有銀行以豬肉來吸引存款，有網友稱這家銀行為「最壕銀行」（意指十分「土豪」）。也有人調侃道，「豬做夢也沒有想到，有一天自己會邁入奢侈品行列」、「高息攬儲，變成了豬肉攬儲」、「豬肉的誘惑比利息高，吃貨民族」。

還有網友說，「我是差那1斤豬肉的人嗎？我差的是那1萬元」。

浙江台州臨海農商銀行推出「存款送豬肉」活動，並在銀行門口直接擺起豬肉攤。（取自《...
浙江台州臨海農商銀行推出「存款送豬肉」活動，並在銀行門口直接擺起豬肉攤。（取自《21世紀經濟報導》）
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據稱，「存款送豬肉」成功吸引不少中老年人前來存款。（取自《21世紀經濟報導》）
據稱，「存款送豬肉」成功吸引不少中老年人前來存款。（取自《21世紀經濟報導》）
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人民幣非洲豬瘟

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