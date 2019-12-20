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渣打聯手 重慶打造內陸國際金融中心

2019-12-20 04:10聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

重慶「母城」渝中區政府18日與渣打銀行重慶分行簽署戰略合作協議，雙方宣布致力於推動重慶內陸國際金融中心核心區建設；同時，渣打銀行重慶分行將入駐中新（重慶）戰略性互聯互通示範項目合作交流展示區—重慶來福士，聯手打造國際金融聚集地。

中新社報導，「中新互聯互通項目已成為『一帶一路』建設國際合作的新亮點，創新性、輻射力、多領域合作正全面開花」。渣打中國華西區總經理丘國光說，渣打銀行在中國、新加坡都已扎根逾160年。此次與重慶渝中區合作，雙方將著力以「重慶-新加坡」為雙樞紐，全面服務中國西部與東盟商貿合作。

渣打銀行網點布局與「一帶一路」建設沿線市場重合度超70%。按照協議，渣打銀行將發揮全球網絡及專業優勢，支持重慶企業在「一帶一路」沿線國家及地區拓展業務和投資，為企業「走出去」提供全方位金融解決方案，包括充分利用離岸資本市場融資便利性，設計符合企業個性化需求的全球資金管理模式和方案，以及為企業國內外的收付款業務提供現金管理平台等。

「渝中區擁有重慶自由貿易試驗區、中新合作承載地及解放碑中央商務區三區疊加優勢，是重慶外資金融機構集聚地，一直以來都在不斷提升金融開放創新能級。」重慶市渝中區相關負責人透露，三季度數據顯示，渝中區聚集400餘家金融機構，實現金融業增加值259.6億元人民幣；銀行業機構開展中新（重慶）戰略性互聯互通項下金融服務項目累計74個，合同金額150億美元。

該負責人稱，為適應高水平對外開放需要，渝中區將進一步提高中新互聯互通項目可視化水平，以重慶來福士為重點，加快聚集涉外金融機構及金融服務、商務服務等領域的世界500強和國內外優質企業，建設現代服務業開放高地，打造中新項目合作展示交流區。

一帶一路新加坡資本市場

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