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海交會登場 人才需求上萬個

2019-12-20 04:11聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

海交會18日在廣州舉行。圖為智能裝備「機器人樂隊」正在演奏，吸引民眾的視線。 （...
海交會18日在廣州舉行。圖為智能裝備「機器人樂隊」正在演奏，吸引民眾的視線。 （中新社）
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2019中國海外人才交流大會暨第21屆中國留學人員廣州科技交流會（簡稱海交會）18日在廣州開幕。大會首日吸引逾千名海外人才到會交流。

中新社報導，本屆海交會以「面向海內外、智匯大灣區」為宗旨，重點聚焦新一代信息技術、人工智能、生物醫藥、新能源、新材料、先進製造、海洋經濟等七領域，促進人才對接和項目落地，71家高校、科研院所及企業機構報名參展參會，帶來人才項目需求1350項、崗位需求超過10000個。

在大會的廣州市南沙展區內，雲從科技、暗物智能科技、藍胖子機器人等高科技企業一同亮相，吸引不少生物醫藥、先進製造等領域的海外留學人才駐足問詢。

一家海外企業的負責人說，他主要負責醫藥研發，在南沙有一些合作機會，這次主要想瞭解一下南沙的人才公寓申請和交通規劃配套情況。在南沙展區內，包括人才獎勵補貼、南沙人才卡服務等在內的南沙人才政策成為海外人才的關注重點。

值得一提的是，由廣州中國科學院計算機網絡信息中心、中國科學院廣州分院主辦的SELF格致論道講壇也首次登陸海交會，邀請中國工程院院士夏佳文、澳門大學教授王山鳴、法國音樂家彭小波等不同領域的嘉賓向現場觀眾分享大科學裝置、生物醫藥、海洋生態、音樂藝術等領域的新發現、新發明和新觀點。

院士法國高校

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