茅台、五糧液年收同破4300億

中國白酒好會賣，茅台、五糧液年收同破4300億台幣。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 中新社 分享 facebook 中國白酒市場巨大，成為中國內需消費的重要動力。白酒龍頭茅台16日才公布今年銷售量突破人民幣千億（約新台幣4300億），18日再祝賀五糧液同跨千億大關。中國酒史上首度在2019年出現了兩家千億級別收入的酒企。

澎湃新聞報導，12月16日，茅台集團黨委書記、董事長李保芳在2019年茅台醬香酒全國經銷商聯誼會上宣布，茅台今年的銷售總量已突破千億。

兩天後的18日，李保芳又與茅台集團黨委副書記、總經理李靜仁聯名致信五糧液集團黨委書記、董事長李曙光及五糧液集團，代表茅台，向五糧液集團2019年收入跨越1000億大關表示祝賀。

李保芳、李靜仁在賀信中表示，茅台與五糧液於一年前相約要在2019年攜手跨上千億台階，今天，千億之約已成現實，必將在中國酒業史上，鐫刻下重要而美好的印記。

茅台集團從1999年首次突破10億元到2008年突破100億元，花費9年，之後一路飆升，2016年突破500億元，到如今突破1000億元，茅台僅用了3年時間。

以茅台為首的中國白酒價格與銷量近10年成長快速，但巨大利益也推升更多炒作，動輒一千元人民幣以上的茅台，有錢還買不到，屢屢成為貪腐成員用來送禮行賄的標的，今年貴州茅台就有7名前高層涉嫌受賄而被捕，前董事長、前總經理等一干茅台領導全部落馬。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康