山西老陳醋 組團尋找變強之路

廣東省廣州市日前舉辦2019中國（國際）調味品及食品配料博覽會，集中推廣老陳醋品牌。當中的產醋大省山西因勢應變、多個知名醋企組團參展，「老陳醋走出去」，是當下山西官方和醋企的共識。

中新社報導，在邁向醋業強省的路上，山西省面臨全國食醋行業整合加速與省內行業資金短缺等發展困局。素有「天下第一醋」美譽的山西老陳醋，被以江蘇省恒順醋業為代表的鎮江醋甩在身後，至今，山西省尚無一家醋企可與恒順醋業抗衡。

公開數據顯示，2018年，山西省以80多萬噸食醋年產規模居各省之首；恒順醋業以年產能32.5萬噸居醋企第一，紫林、水塔兩山西醋企以約18.3萬噸、15.7萬噸產能分列第二、第三，差距明顯。

作為中國四大名醋（山西老陳醋、江蘇鎮江醋、四川保寧醋、福建永春醋）之首，山西老陳醋並未形成整體品牌效應，反因生產企業分散、小作坊醋企眾多，沖淡了「老陳醋」品牌形象，山西省醋產業協會會長曹文傑直言，山西食醋業「只見陳醋，不見品牌」。

「利潤率偏低、溢價能力較差、電商獲客成本加大等，是山西醋企共同面臨的困境」。太原市寧化府益源慶醋業董事長郝建國說，山西醋企同質化競爭激烈，行業優勢難以體現，「特別是資本市場介入不足，阻礙了山西醋企走出去、做大做強的步伐。」

面對此困境，山西老陳醋探索求變，專家表示，產業要做大做強，提品質、增品種、創品牌是當務之急。一方面，與高校、科研機構展開技研合作；另一方面，推出醋飲、保健醋、年份醋等創新產品。

山西官方亦頻頻舉辦山西老陳醋「中華行」、「文化節」等活動，以擴大品牌影響力，並出台「上市獎勵政策」、開發「醋都小鎮」，引導建設以紫林、水塔等龍頭企業為引領的醋產業集群。