中國小店今年營收增速35% 撐起3億就業

支付寶和網商銀行19日聯合發佈「2019中國小店經濟溫度圖譜」（下稱「報告」）顯示，2019年，以網店、街邊店、路邊攤等組成的各類中國小店，經濟活力和健康程度均超出預期。

中新社報導，報告顯示，2019年，日流水3萬元（人民幣，下同）以下的各類小店，流水平均增速35%；一半以上小店增加雇員，總計撐起約3億就業；一半小店憑信用獲得貸款支持，99%實現「有借有還」。

中國小店們是誰？上述報告描繪了其典型特徵：52%員工數不到5人，90%日流水小於3萬元。

第四次全國經濟普查顯示，個體經營戶數量迅猛增長，已超6200萬個。一家家看似不起眼的小店，正成為國民經濟的韌性所在、活力所在、潛力所在。

從使用信用貸款用於擴大生意的次數來看，廣州、上海、杭州、北京、成都的小店位居全國前五；另一方面，中西部城市和東部的差距正在縮小，烏魯木齊、蘭州、西寧、銀川、呼和浩特在小店信用貸款次數上的增速都超過100%，增速位居全國前五。

從信用程度來看，合肥、杭州、鄭州、南京、上海的小店，按時還款比例最高，貸款不良率在所有省會和直轄市中最低。

小店主的未來預期如何？報告顯示，87%的小店主認為明年生意會比今年更好。網商銀行行長金曉龍表示，小店在獲得金融支持後，展現出超預期的活力、信用、韌性。「我們必須依靠科技，進一步加強他們的金融滿足度，實現所有小店貸款不求人的目標，助力小店經濟發展」。