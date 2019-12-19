親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

台股大跌逾百點 這幾檔逆勢飆上天價

香港反送中最年輕被告 12歲少年判決出爐

大陸首家美資控股券商 摩根大通獲准開業

2019-12-19 18:05聯合報 記者林則宏／即時報導

繼野村東方國際證券之後，摩根大通證券（中國）有限公司18日宣布已獲准開業，為大陸第二家外資控股券商。摩根大通證券擁有證券經紀、投資諮詢、自營、證券承銷與保薦等四張牌照。摩根大通中國區業務負責人李一將任摩根大通證券（中國）董事長。

去年4月28日，中國證監會正式放開外資持有券商比例達到51%，並表示將逐步完全放開合資券商業務範圍。

今年7月20日，大陸國務院金融穩定發展委員會辦公室宣布一系列金融業進一步對外開放的政策措施，將原定於2021年取消證券公司、基金管理公司和期貨公司外資股比限制的時點提前到2020年。明年1月1日起，金融行業外資持股比例限制將全面放開。

去年5月，瑞銀證券申請變更股權結構為UBS控股並火速獲得核准。日本第一大券商野村控股株式會社及摩根大通也分別宣布向中國證監會申請成立一家持股51%的全新證券公司，並計畫在未來數年內監管允許的條件下，將持股比例增加到100%。

今年3月底，證監會核准野村東方國際證券和摩根大通證券設立。野村東方國際證券已於11月22日獲得業務許可。

據證券時報報導，摩根大通證券（中國）前三大股東為：摩根大通國際金融有限公司出資人民幣4.08億元，持股51%；第二大股東為上海外高橋集團，為上海國有企業，持股20%；深圳市邁蘭德股權投資基金管理有限公司持股14.3%。

摩根大通集團主席兼首席執行官戴蒙（Jamie Dimon）表示，「中國市場對於我們許多本地以及全球的客戶都十分重要，我們將繼續對我們的在華業務進行投資並全力支援其發展。」

摩根大通證券（中國）獲准開業，為大陸首家美資控股券商。（路透）
摩根大通證券（中國）獲准開業，為大陸首家美資控股券商。（路透）
分享

摩根外資上海

延伸閱讀

繼包商銀、錦州銀後 央企再傳援助地方銀行

交銀：大陸明年財赤率微增 注意3風險

影／訪大陸惹議 變國民黨票房毒藥？ 吳斯懷：...

賀鳴珩：擴大ETN市場 首要任務

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

交銀：大陸明年財赤率微增 注意3風險

2019-12-19 15:10

繼包商銀、錦州銀後 央企再傳援助地方銀行

2019-12-19 15:53

香港地產商：明年房價「噴射式」成長10%

2019-12-19 14:19

台積落戶的南京江北新區自貿專項資金投逾2150億元招才

2019-12-19 12:27

20周年禮 人行：提高澳門居民人民幣跨境匯款限額

2019-12-19 11:47

騰訊擬入股環球音樂 斥資近1,960億元

2019-12-19 11:12

打造紓困基金升級版 屠光紹：需要發展私募信用

2019-12-19 09:56

消費發展 拉動中國經濟力道增

2019-12-19 01:21

15企業攜手 助建設「中國納米谷」

2019-12-19 01:21

培育政策沃土 AI產業聚集上海虹橋

2019-12-19 01:10

中國品牌論壇北京登場

2019-12-19 01:10

人行逆回購 操作利率下調

2019-12-18 23:47

聯想柳傳志退休 寧旻接董座

2019-12-18 23:47

陸民企債務違約劇增

2019-12-18 23:47

繼馬雲後...柳傳志卸任聯想董座 交棒寧旻

2019-12-18 19:32

任正非：本來準備退休 美國打壓讓他產生了動力

2019-12-18 18:35

人行前官員：中美達成一階段協議 全面利好中國經濟

2019-12-18 17:37

人行近4年首降14天期逆回購利率 市場解讀非降息

2019-12-18 16:13

今年台股企業平均募資額增105% 跑贏陸、港股市

2019-12-18 15:14

人行時隔20個工作日重啟逆回購！向市場投放近兆元

2019-12-18 14:22

手機話費3折！福建送「兩岸一家親」專屬紅包

2019-12-18 13:53

大陸稱 明年台灣大選日前三天部分兩岸航線已一票難求

2019-12-18 11:28

200元搶先看夯劇結局！不買單就落伍 260萬人邊罵邊看

2019-12-18 11:00

雲台學生創新賽 台灣奪雙獎

2019-12-18 00:33

5,630億美元 阿里市值逼近臉書

2019-12-18 00:32

聯想董座柳傳志 要交棒了

2019-12-18 00:31

台企轉型升級 台二代帶頭衝

2019-12-18 00:12

陸首批台青公租房 上海先推300戶

2019-12-18 00:12

大陸與東協全年貿易額 有望破18兆

2019-12-18 00:07

海南冬交會 破百台企搶商機

2019-12-18 00:06

香港失業率創新高 立法會議員倡議拒外勞申請

2019-12-17 21:30

辦公樓集中入市 北京甲級辦公樓空置率出現近十年新高

2019-12-17 21:12

大陸人均GDP今年將破1萬美元 2025年跨越中等收入陷阱

2019-12-17 20:32

A股大漲 滬指重返3,000點大關

2019-12-17 17:59

香港失業率升至3.2% 餐飲服務失業率創8年來新高

2019-12-17 17:59

安永：A股今年IPO籌資額創七年來新高

2019-12-17 16:14

陸發改委：明年將再修訂外資准入負面清單

2019-12-17 15:38

豬價催生河南新首富 反超王健林碾壓雷軍

2019-12-17 15:06

大陸10月減持美債 連續第四個月減持

2019-12-17 10:18
看更多

熱門文章

史上最衰情侶…看流星後蹲苦牢 激吻變天人永隔

2019-12-19 11:00

老翁三度被車輾過當場慘死 網友怒轟：司機都不是人

2019-12-19 09:34

北京通州禁養大型犬 寵物醫院爆安樂死潮

2019-12-19 14:49

劉結一：兩制台灣方案將就兩岸和平發展達成制度性安排

2019-12-19 09:33

「為什麼要用成績分檔次？」少女數學考差 留下血淚字條離家

2019-12-19 14:59

正義晚了！教師被埋操場16年 家屬走不出陰影

2019-12-19 16:36

學校操場埋屍16年 主犯判死刑「手在抖」

2019-12-19 16:32

深馬冠軍被強與五星旗合影「愛國」跑友被禁賽一年

2019-12-19 14:20

大陸軌道交通列車 首度成功進軍菲律賓

2019-12-18 19:48

7歲男童遭母親長期家暴 滿身傷卻說：她又不是故意的

2019-12-18 21:19

獲邀也不行…入澳門被拒 港媒群起抗議

2019-12-19 00:30

復旦大學新章程 思想自由沒了

2019-12-19 00:30

香港反送中最年輕被告 12歲少年判決出爐

2019-12-19 18:25

台積落戶的南京江北新區自貿專項資金投逾2150億元招才

2019-12-19 12:27

宋墓出土貓磚雕 考古專家：宋朝人愛養貓可能鼠患嚴重

2019-12-19 10:13

採訪習近平訪問澳門 多家港媒記者被拒入境

2019-12-18 19:23

北京禁養大型犬 爆安樂死潮

2019-12-19 16:58

台胞申領居住證 手機話費3折

2019-12-19 01:20

習、李將見安倍「習安會」耶誕成都登場

2019-12-19 11:12

香港一中學教材稱抗爭學生是戰士 再引波瀾

2019-12-19 09:52

港警務處長提出護警計劃：強化裝備、子女赴大陸就學

2019-12-19 16:56

20周年禮 人行：提高澳門居民人民幣跨境匯款限額

2019-12-19 11:47

春節台商加班機延長？ 陸委會：應維持常態

2019-12-19 00:30

繼馬雲後...柳傳志卸任聯想董座 交棒寧旻

2019-12-18 19:32

香港巴士車禍傷亡嚴重 是因撞上台灣相思樹

2019-12-19 18:32

習近平訪澳門 讚「一國兩制」經驗

2019-12-19 00:30

騰訊擬入股環球音樂 斥資近1,960億元

2019-12-19 11:12

陸委會：大選前三天的兩岸加班機 仍在與陸方溝通

2019-12-19 17:27

廣角鏡／洞庭湖邊曬魚人

2019-12-19 01:20

少女心！北京天空現飛碟雲

2019-12-19 11:44

陸民企債務違約劇增

2019-12-18 23:47

香港車禍造成6死39傷 仍有1人生命危急

2019-12-19 17:18

消費發展 拉動中國經濟力道增

2019-12-19 01:21

15企業攜手 助建設「中國納米谷」

2019-12-19 01:21

廣西南寧昆侖關戰役舊址 設海峽兩岸交流基地

2019-12-19 11:13

習近平訪澳門讚一國兩制 1620個天眼護駕

2019-12-19 13:17

入澳門採訪被拒 港媒群起抗議

2019-12-19 13:17

擔心惹上麻煩 多數復旦師生噤聲

2019-12-19 00:30

春運估達30億人次 中國官方：千方百計增加運力

2019-12-19 15:29

香港地產商：明年房價「噴射式」成長10%

2019-12-19 14:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top