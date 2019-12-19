大陸首家美資控股券商 摩根大通獲准開業

繼野村東方國際證券之後，摩根大通證券（中國）有限公司18日宣布已獲准開業，為大陸第二家外資控股券商。摩根大通證券擁有證券經紀、投資諮詢、自營、證券承銷與保薦等四張牌照。摩根大通中國區業務負責人李一將任摩根大通證券（中國）董事長。

去年4月28日，中國證監會正式放開外資持有券商比例達到51%，並表示將逐步完全放開合資券商業務範圍。

今年7月20日，大陸國務院金融穩定發展委員會辦公室宣布一系列金融業進一步對外開放的政策措施，將原定於2021年取消證券公司、基金管理公司和期貨公司外資股比限制的時點提前到2020年。明年1月1日起，金融行業外資持股比例限制將全面放開。

去年5月，瑞銀證券申請變更股權結構為UBS控股並火速獲得核准。日本第一大券商野村控股株式會社及摩根大通也分別宣布向中國證監會申請成立一家持股51%的全新證券公司，並計畫在未來數年內監管允許的條件下，將持股比例增加到100%。

今年3月底，證監會核准野村東方國際證券和摩根大通證券設立。野村東方國際證券已於11月22日獲得業務許可。

據證券時報報導，摩根大通證券（中國）前三大股東為：摩根大通國際金融有限公司出資人民幣4.08億元，持股51%；第二大股東為上海外高橋集團，為上海國有企業，持股20%；深圳市邁蘭德股權投資基金管理有限公司持股14.3%。