繼包商銀、錦州銀後 央企再傳援助地方銀行

大陸央企再一次出手援助地方銀行，大陸主權財富基金將主導以人民幣1,000億元（約142.8億美元）為陷入困境的恆豐銀行紓困。經濟放緩之際，大陸銀行業面臨著越來越大的財務壓力。

大陸金融隱憂加劇，今年5月內蒙古地方銀行包商銀行遭中央接管、7月遼寧錦州銀行傳出營運困難獲政府援助、8月恆豐銀行重組後由山東省政府控制，年底引入中央匯金。

華爾街日報報導，總部位於山東省的恆豐銀行(Hengfeng Bank)及其投資者之一表示，該行將以每股人民幣1元的估值水平發行1,000億股普通股，這些股份幾乎都將發行給有政府背景的投資者。

恆豐銀行表示，中央匯金投資有限責任公司（簡稱中央匯金）將認購該行所發1,000億股普通股的60%。中央匯金是中國主權財富基金的投資部門，持有大型國有銀行等金融機構的股份。上述投資仍有待監管部門批准，未透露更多細節。

大陸主權財富基金為中投公司，成立於2007年9月29日，總部在北京，實現大陸國家外匯資金多元化投資。中投公司下設三個子公司，分別是中央匯金投資有限責任公司、中投國際有限責任公司（簡稱中投國際）、中投海外直接投資有限責任公司（簡稱中投海外）。

得到地方政府支持的實體山東省金融資產管理股份有限公司將認購另外360億股，其餘40億股將由新加坡的大華銀行有限公司(United Overseas Bank Ltd.)以及其他未具名投資者認購。大華銀行持有恆豐銀行少數股份。

大華銀行表示，將以每股人民幣1元的價格認購18.6億股。尚不清楚中央匯金和山東省金融資產管理股份有限公司或其他未具名投資者將以何種價格認購股份。