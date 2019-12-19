金磚銀副行長：美元主導的國際貨幣體系需要替代方案
金磚國家新開發銀行副行長祝憲19日表示，美元主導的國際貨幣體系需要替代方案，尤其美國政府近年來更為頻繁的揮舞美元霸權大棒，許多國家開始考慮分散貨幣風險，更積極參與建立不過度依賴美元的國際貿易和清算體系，對外匯存底也更為多元化。
祝憲在上海舉行的第16屆中國國際金融論壇上，對於重塑國際金融治理體系提出四個問題的想法，分別是傳統的國際金融治理體系急需變革、美元主導的國際貨幣體系需要替代方案、金融科技有望助力國際金融治理體系的變革、新興多邊治理架構和新興多邊架構推動國際金融治理體系的改革。
在傳統的國際金融治理體系急需變革方面，他指出，一方面國際貿易保護主義情緒上升，給經濟全球化帶來了更多的不確定性。
另一方面，由於受到科技創新、智慧製造、數位經濟、可再生能源等廣泛應用的影響，全球價值鏈在流程和架構上都出現重大的遷移和重塑，因此引發了全球金融投資、貿易節奏和產業鏈的重大變化。
在美元主導的國際貨幣體系需要替代方案方面，祝憲認為，如果美國政府揮舞美元霸權大棒更為頻繁的發生，許多國家自然會開始考慮分散貨幣風險，不再把雞蛋放在一個籃子裡，從長期看，這將影響美國在國際貨幣體系中的核心地位。
因此他認為，單邊主義和貿易保護主義的抬頭對人民幣國際化既是挑戰，也是機遇，應以其他新興市場和發展中國家開展廣泛又有深度的雙邊貿易互換起步，以建立促進國際貿易便利化的多邊貨幣交換安排為契機，推動人民幣國際化邁出新的重要步驟。
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