金磚銀副行長：美元主導的國際貨幣體系需要替代方案

金磚國家新開發銀行副行長祝憲19日表示，美元主導的國際貨幣體系需要替代方案，尤其美國政府近年來更為頻繁的揮舞美元霸權大棒，許多國家開始考慮分散貨幣風險，更積極參與建立不過度依賴美元的國際貿易和清算體系，對外匯存底也更為多元化。

祝憲在上海舉行的第16屆中國國際金融論壇上，對於重塑國際金融治理體系提出四個問題的想法，分別是傳統的國際金融治理體系急需變革、美元主導的國際貨幣體系需要替代方案、金融科技有望助力國際金融治理體系的變革、新興多邊治理架構和新興多邊架構推動國際金融治理體系的改革。

在傳統的國際金融治理體系急需變革方面，他指出，一方面國際貿易保護主義情緒上升，給經濟全球化帶來了更多的不確定性。

另一方面，由於受到科技創新、智慧製造、數位經濟、可再生能源等廣泛應用的影響，全球價值鏈在流程和架構上都出現重大的遷移和重塑，因此引發了全球金融投資、貿易節奏和產業鏈的重大變化。

在美元主導的國際貨幣體系需要替代方案方面，祝憲認為，如果美國政府揮舞美元霸權大棒更為頻繁的發生，許多國家自然會開始考慮分散貨幣風險，不再把雞蛋放在一個籃子裡，從長期看，這將影響美國在國際貨幣體系中的核心地位。