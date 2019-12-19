交銀：大陸明年財赤率微增 注意3風險

交通銀行金融研究中心今（19）日發布2020年大陸宏觀經濟金融展望稱，明年大陸經濟顯現韌性，經濟增速緩中趨穩，GDP增長可能小幅放緩到6%左右。財政政策在保穩定和促六穩上發揮更大作用，財政赤字率預計有所提升，但不會超過3%。

路透報導，該行發布的「2020年宏觀經濟金融形勢展望」預計，2020年大陸經濟估保持中高速增長，順利完成翻兩番目標。不過經濟運行存在三方面問題和風險趨勢值得關注：中小型房企和部分民企經營風險可能增加、區域性地方政府債務風險、舊動能失速加重經濟下行壓力。

報告稱，積極的財政政策將更注重提質增效，財政支出額度提升到人民幣26.5兆元左右。宏觀政策積極穩健，逆周期調節逐漸顯效。

報告稱，地方專項債券規模預計擴大，但不會超過人民幣3兆元，將專項債券作為項目資本金的範圍將會擴大。加快步伐落實中央與地方收入劃分改革，提升地方稅分成比重。調整完善增值稅留抵退稅分擔機制，將部分消費稅後移到批發或零售環節徵收。進一步大幅度減稅降費可能不是重點，2020年減稅降費額度可能不及上年度。

今年第3季大陸GDP年增速降至6%，為紀錄新低；前三季增6.2%。今年財政預算赤字率為2.8%，較去年的預算赤字率2.6%略有提高。