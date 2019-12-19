新三板將採五項措施 提高掛牌公司質量

全國中小企業股份轉讓系統（新三板）副董事長、總經理徐明19日表示，為了提高掛牌公司品質，新三板將採夯實監管體系、強化兩翼、完善兩個機制、把好兩個關口、展開兩個專項行動，共五項措施的工作。

徐明在上海舉行的第16屆中國國際金融論壇上指出，部分掛牌新三板的公司財務基礎較薄弱，信息公布的品質也不高，公司治理也不健全，甚至還有少數企業有資金佔用、違規擔保等損害投資者利益的違法行為。

徐明表示，同時也有部分企業經營困難，持續經營能力存疑，針對這些問題，下一步將繼續採取五個方面的工作。

首先夯實監管體系，強化案件線索移送，加強治理監管與形成監管的銜接，研究制定特殊類型企業的專項信息公布要求，增強信息公布的針對性、有效性，制定掛牌公司治理規則，配套獨立董事，差異化表決權、公司章程等專項指引，引入網路投票、累計投票、中小股東單獨計票和獨立董事制度。

其次是強化兩翼，進一步強化主辦券商對掛牌公司信息公布事前審查智慧，豐富並細化持續獨到方式，優化信息公布監管系統，引入外部數據來源，提升財務識別風險監測和預警能力。

第三是完善兩個機制，也就是現場檢查機制和風險監測的處置機制，現場檢查機制，將加大現場檢查力度，強化日常信息審查；強化風險審查功能，建立以持續經營能力為核心的風險識別和處置機制，對掛牌公司風險早預判、早識別。

第四是把好兩個關口，也就是把好公司品質的入口關和出口關，一方面強調掛牌條件，使用基本標準，鼓勵優質企業掛牌同時發行，掛牌直接進入創新層，使新增掛牌公司品質明顯提高。

另一方面，優化摘牌退出機制，對喪失持續經營能力，存在重大違法等情形的公司，要及時的、堅決的摘牌出清。