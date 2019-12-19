台積落戶的南京江北新區自貿專項資金投逾2150億元招才

掛牌自貿區滿百天，南京市最新發布1+9自貿區方案，成立自貿區發展專項資金，5年將投入至少人民幣500億元（約新台幣2150億元），激勵高科技企業和高層次人才。

台積電大陸投資的千億級基地落戶南京江北新區，江北新區為南京重點打造積體電路的主導產業，今年前三季江北新區積體電路營業務收入年增長156%。

南京市委書記張敬華、代市長韓立明發佈南京市1+9自貿區方案，提出南京最大限度支持創新驅動和主導產業發展，最大限度激勵高科技企業和高層次人才，支持建設研發特區。

值得注意的是，設立南京片區專項發展資金，5年投入不少於人民幣500億元，要吸引高端人才。

人民幣500億專項發展資金，瞄準新註冊、符合主導產業方向的企業，自設立起5年內，繳納企業所得稅中超過應繳數額15%的地方留成部分，全部獎勵企業。對在片區工作的高端人才，最高給予個人經濟貢獻90%的獎勵；對於境外高端緊缺人才，分類給予一定個稅稅負差額補貼。