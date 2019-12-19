大陸11月地方財政收入2度負成長

大陸11月地方公共預算收入年降1.1%，為年內第二次出現負值，凸顯減稅降費和經濟增長減速背景下地方財政收支平衡壓力有增無減，已有部分地方調整預算目標。

中國財政部數據顯示，11月全國一般公共預算收入年增4.5%，其中中央收入增11.3%，為年內第二高位，最高點是10月的增長12.1%；但11月地方收入年降1.1%，為年內第二次出現負值，上次是在5月的下降4.9%。

支出方面，11月全國一般公共預算支出年降3.4%，其中中央支出增2.2%，地方支出下降4.5%。大陸全國和地方支出均為連續第二個月下降。

路透報導，分析認為，大陸未來應盡可能提高有限財政資金的使用效率，進一步「提質增效」無疑成為破解僵局的最佳路徑。

而前11個月土地出讓收入增速回升，或反映出在財政收入下滑壓力下，地方政府增收在向土地財政傾斜，這也從側面表明地產商拿地積極性可能不低，地產融資最緊時刻或許已經過去。

11月大陸全國和地方財政支出年比均為第二個月下降。支出繼續收縮，這符合今年財政支出力度前傾，帶來的年內支出「前高後低」的節奏。預計12月支出增速進一步提高的機率不大。