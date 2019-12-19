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金融數位化轉型 李東榮：面臨數據治理等挑戰

2019-12-19 10:24聯合報 特派記者林宸誼／上海即時報導

中國互聯網金融協會會長李東榮19日表示，大陸金融數位化轉型，客觀上遇到體制機制、數據治理、專業人才隊伍等多方面的現實挑戰，因此推進金融業數位化轉型還不能盲目樂觀，也不能遲疑彷徨，必須科學謀劃、穩紮穩打、久久為功。

對於如何推進金融業數位化轉型，李東榮在上海舉行的第16屆中國國際金融論壇上表示，應當聚焦主業主責，服務實體經濟；堅持科技驅動，優化基礎支撐；強化風險防控，做好權益保護。

在操作風險、市場風險、信用風險、深度風險方面可能帶來新變化，李東榮建議，建立健全覆蓋業務、網路、技術、數據等各個環節、各個領域也更加適應數位化時代要求的全面風險管理體系。

此外他認為，堅持依法合規、自主、風控、責任清晰等原則，堅持對責任方的盡責調查、風險監測和退出管理。

同時，要注意履行好金融消費者權益保護的主體責任，將金融消費者保護主動自覺地納入到數位化轉型戰略和公司治理中，研究設計適應不同金融消費者操作習慣和能力素養的數位金融產品和服務。

最後，注重從源頭上保護好金融消費者的財產、隱私和數據安全，透過信息公布、風險提示、客戶適當性管理等手段，不斷地提高金融服務的透明度和金融消費者權益的保護水準。

中國互聯網金融協會會長李東榮。特派記者林宸誼／攝影
中國互聯網金融協會會長李東榮。特派記者林宸誼／攝影
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實體經濟上海

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