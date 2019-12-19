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打造紓困基金升級版 屠光紹：需要發展私募信用

2019-12-19 09:56聯合報 特派記者林宸誼／上海即時報導

前中投公司總經理、上海新金融研究院理事長屠光紹19日表示，針對企業需求和服實體經濟，需要發展私募信用，打造紓困基金升級版。

他在第16屆中國國際金融論壇上表示，當前私募基金發展很快，但尚未對私募債權的基金進行分類，這是值得開墾的一片沃土，而且也需要有序的、逐步的推進。

因此屠光紹認為，需要發展私募信用，打造紓困基金升級版，針對企業需求和服務實體經濟；需要推進金融改革，完善市場的功能；需要擴大金融開放，借鑒國際經驗；需要穩步推進試點，防範好金融風險；發展私募信用市場，需建起私募信用基金。

他認為，建立真正市場意義上的私募信用基金，有三個環節需要把握好，首先是，需要規範發行人、投資人、仲介服務等，之後才能起步發展。

其次是，證監會正在制定私募監管條例和暫行辦法，「希望能夠把私募信用的基金這塊放進去，這樣能更好地起到規範作用，有相關的法規制度（可以使用）。」

最後，要對債權人，特別是私募信用基金、其他投資於私募信用的私募債、私募信用的投資人，要建立起保護制度，其中涉及到破產法、物權法、抵押品等，要在試點過程中逐步完善，最終的目的是要發展這樣的市場，建立起完整意義上的基金。

屠光紹認為，這對於解決實體經濟，特別是企業，遇到的某一方面的困難能起到重要的作用。

前中投公司總經理、上海新金融研究院理事長屠光紹。特派記者林宸誼／攝影
前中投公司總經理、上海新金融研究院理事長屠光紹。特派記者林宸誼／攝影
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