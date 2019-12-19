劉結一：兩制台灣方案將就兩岸和平發展達成制度性安排

中共中央台辦、國務院台辦主任劉結一針對「一國兩制」制度體系，探索「兩制」台灣方案強調，台獨是絕路，堅持為和平統一創造廣闊空間，「兩制」台灣方案將就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排。

人民日報今日發表劉結一專訪文章，劉結一表示， 台獨分裂勢力及其圖謀和行徑是台海和平穩定的最大威脅，是兩岸關係和平發展的最大障礙，他強調，台獨是絕路。「堅持為和平統一創造廣闊空間，但絕不為各種形式的台獨分裂活動留下任何空間。」

劉結一指出，大陸將 完善「一國兩制」制度體系，探索「兩制」台灣方案，進一步增強「一國兩制」對台灣同胞的吸引力和感召力。

至於「兩制」台灣方案的定義，劉結一表示，十九屆四中全會清晰界定了「一國兩制」的完整概念，強調「一國」是實行「兩制」的前提和基礎，「兩制」從屬和派生於「一國」並統一於「一國」之內。

他指出， 探索「兩制」台灣方案，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排，會在「一個中國」原則基礎上，繼續與台灣各黨派、團體和人士就兩岸政治問題和推進和平統一進程的有關問題開展對話溝通，在聚同化異中逐步解決兩岸長期存在的政治分歧問題，推動兩岸就和平發展達成制度性安排。