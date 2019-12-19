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劉結一：兩制台灣方案將就兩岸和平發展達成制度性安排

2019-12-19 09:33聯合報 記者戴瑞芬／即時報導

中共中央台辦、國務院台辦主任劉結一針對「一國兩制」制度體系，探索「兩制」台灣方案強調，台獨是絕路，堅持為和平統一創造廣闊空間，「兩制」台灣方案將就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排。

人民日報今日發表劉結一專訪文章，劉結一表示， 台獨分裂勢力及其圖謀和行徑是台海和平穩定的最大威脅，是兩岸關係和平發展的最大障礙，他強調，台獨是絕路。「堅持為和平統一創造廣闊空間，但絕不為各種形式的台獨分裂活動留下任何空間。」

劉結一指出，大陸將 完善「一國兩制」制度體系，探索「兩制」台灣方案，進一步增強「一國兩制」對台灣同胞的吸引力和感召力。

至於「兩制」台灣方案的定義，劉結一表示，十九屆四中全會清晰界定了「一國兩制」的完整概念，強調「一國」是實行「兩制」的前提和基礎，「兩制」從屬和派生於「一國」並統一於「一國」之內。

他指出， 探索「兩制」台灣方案，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排，會在「一個中國」原則基礎上，繼續與台灣各黨派、團體和人士就兩岸政治問題和推進和平統一進程的有關問題開展對話溝通，在聚同化異中逐步解決兩岸長期存在的政治分歧問題，推動兩岸就和平發展達成制度性安排。

而當前對台發展的制度安排和政策措施，劉結一表示，要繼續積極為台胞廣泛參與大陸經濟社會建設創造條件，依法保障台胞權益；要為台胞台企參與國家重大發展戰略提供政策指引，搭建更多管道平台；要著力提升台灣居民居住證社會功能應用，支持台商投資集中地區在為台胞台企提供衕等待遇上出台更多先行先試政策措施；要積極推進兩岸經濟合作制度化，打造兩岸共同市場，推動兩岸應通盡通。

人民日報今日發表大陸國台辦主任劉結一專訪文章，劉結一表示，「兩制」台灣方案將就推...
人民日報今日發表大陸國台辦主任劉結一專訪文章，劉結一表示，「兩制」台灣方案將就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排。人民日報官網截圖
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人民日報今日發表大陸國台辦主任劉結一專訪文章，劉結一表示，「兩制」台灣方案將就推...
人民日報今日發表大陸國台辦主任劉結一專訪文章，劉結一表示，「兩制」台灣方案將就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排。本報資料照片
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劉結一一國兩制台獨

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