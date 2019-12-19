親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

中國品牌論壇北京登場

2019-12-19 01:10聯合報 中新社

中新社
中新社
分享
第五屆中國品牌論壇18日在北京舉行。本屆論壇發布了「中國品牌發展指數」，華為、阿里巴巴、上汽集團等100家企業品牌入圍「中國品牌發展（企業）指數」100榜單。

品牌北京

延伸閱讀

任正非：本來準備退休 美國打壓讓他產生了動力

NVIDIA攜手百度、阿里巴巴 透過GPU與...

5,630億美元 阿里市值逼近臉書

中共「國進民退」變本加厲，台灣豈能置身度外？

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

人行前官員：中美達成一階段協議 全面利好中國經濟

2019-12-18 17:37

消費發展 拉動中國經濟力道增

2019-12-19 01:21

15企業攜手 助建設「中國納米谷」

2019-12-19 01:21

培育政策沃土 AI產業聚集上海虹橋

2019-12-19 01:10

繼馬雲後...柳傳志卸任聯想董座 交棒寧旻

2019-12-18 19:32

任正非：本來準備退休 美國打壓讓他產生了動力

2019-12-18 18:35

人行近4年首降14天期逆回購利率 市場解讀非降息

2019-12-18 16:13

今年台股企業平均募資額增105% 跑贏陸、港股市

2019-12-18 15:14

人行時隔20個工作日重啟逆回購！向市場投放近兆元

2019-12-18 14:22

手機話費3折！福建送「兩岸一家親」專屬紅包

2019-12-18 13:53

大陸稱 明年台灣大選日前三天部分兩岸航線已一票難求

2019-12-18 11:28

200元搶先看夯劇結局！不買單就落伍 260萬人邊罵邊看

2019-12-18 11:00

雲台學生創新賽 台灣奪雙獎

2019-12-18 00:33

5,630億美元 阿里市值逼近臉書

2019-12-18 00:32

聯想董座柳傳志 要交棒了

2019-12-18 00:31

台企轉型升級 台二代帶頭衝

2019-12-18 00:12

陸首批台青公租房 上海先推300戶

2019-12-18 00:12

大陸與東協全年貿易額 有望破18兆

2019-12-18 00:07

海南冬交會 破百台企搶商機

2019-12-18 00:06

香港失業率創新高 立法會議員倡議拒外勞申請

2019-12-17 21:30

辦公樓集中入市 北京甲級辦公樓空置率出現近十年新高

2019-12-17 21:12

大陸人均GDP今年將破1萬美元 2025年跨越中等收入陷阱

2019-12-17 20:32

A股大漲 滬指重返3,000點大關

2019-12-17 17:59

香港失業率升至3.2% 餐飲服務失業率創8年來新高

2019-12-17 17:59

安永：A股今年IPO籌資額創七年來新高

2019-12-17 16:14

陸發改委：明年將再修訂外資准入負面清單

2019-12-17 15:38

豬價催生河南新首富 反超王健林碾壓雷軍

2019-12-17 15:06

大陸10月減持美債 連續第四個月減持

2019-12-17 10:18

習近平訪問前夕 惠譽下調澳門評級展望至負面

2019-12-17 09:57

輻射南亞、東南亞 雲南求跨境人才

2019-12-17 01:48

兩岸合作共建 欽州中馬園區開工

2019-12-17 01:47

肇慶金秋簽約62宗 破1200億投資

2019-12-17 01:47

對一帶一路貿易 江西增長逾13%

2019-12-17 01:47

長沙國際車展 新能源車受關注

2019-12-17 01:47

首屆福建商博會 成交額逾500億

2019-12-17 01:47

大陸水、風、光發電 新能源躍進

2019-12-17 01:47

1300噸自升自航風電安裝船 首艘交付

2019-12-17 01:46

AI走進生活 智能經濟快速增長

2019-12-17 01:46

北京瞭望／北京鴿派終於敢說話了

2019-12-17 01:46
看更多

熱門文章

父贈「深海能量石」女流鼻血3個月 過海關驚揭核輻射超標112倍

2019-12-18 09:42

生命奇蹟 四川礦災13人井下受困86小時清晨全生還

2019-12-18 10:05

投訴遭港警性暴力對待的中大生吳傲雪 宣布婚訊

2019-12-18 12:40

午睡不用再趴著 2小學生發明課桌秒變躺椅

2019-12-18 13:51

香港巴士車禍 6人死亡30多人輕重傷

2019-12-18 18:09

習近平抵達澳門 1620個天眼、50部人臉識別備陣

2019-12-18 16:09

陸海軍發言人：大陸自製航母解決三大問題

2019-12-18 12:11

男持「迷藥噴霧」潛入前女友家討分手費 狂噴後卻傻眼

2019-12-18 17:13

僵直性脊椎炎男子完全折疊 彎曲20多年終於挺直

2019-12-18 18:47

習近平抵澳門 機場談話宣示一國兩制

2019-12-18 16:38

港媒：示威者瘋狂舉動 疑是毒品作祟

2019-12-18 11:56

醉後躺陪酒女大腿 福州市村官遭停職

2019-12-18 11:57

「反向春運」機票低至一八折 比高鐵還便宜

2019-12-18 14:22

341萬人！2020年報考陸碩士人數再創新高

2019-12-18 10:49

大陸稱 明年台灣大選日前三天部分兩岸航線已一票難求

2019-12-18 11:28

中國首艘自製航母「山東艦」三亞入列 雙航母時代來臨

2019-12-18 13:07

大興安嶺雪地驚見火狐狸？原來是「P」圖

2019-12-18 10:06

200元搶先看夯劇結局！不買單就落伍 260萬人邊罵邊看

2019-12-18 11:00

大陸軌道交通列車 首度成功進軍菲律賓

2019-12-18 19:48

7歲男童遭母親長期家暴 滿身傷卻說：她又不是故意的

2019-12-18 21:19

習近平訪港澳談話 對澳門評價遠高於香港

2019-12-18 18:07

馬紹章：台灣民主捷徑思考 從楊蕙如案可見

2019-12-18 11:28

花15萬港元吃頓飯的香港前政務司長許仕仁 今提前出獄

2019-12-18 11:29

為酒後摔傷男子施救 女醫生竟遭對方鹹豬手施襲

2019-12-18 15:08

習近平：澳門認真貫徹一國兩制方針

2019-12-18 17:02

習近平將抵澳門 又有香港記者遭拒入境採訪

2019-12-18 13:26

長髮美女考碩士在廁所旁讀書 稱提神醒腦

2019-12-18 14:55

廣東陽江／中國第一刀 工藝精湛

2019-12-18 02:40

大連首屆文創大賽選出城市LOGO 沒想到抄襲迪士尼

2019-12-18 10:25

香港終審法院裁決 2泛民議員席位不保

2019-12-18 13:56

人行前官員：中美達成一階段協議 全面利好中國經濟

2019-12-18 17:37

手機話費3折！福建送「兩岸一家親」專屬紅包

2019-12-18 13:53

採訪習近平訪問澳門 多家港媒記者被拒入境

2019-12-18 19:23

人行近4年首降14天期逆回購利率 市場解讀非降息

2019-12-18 16:13

任正非：本來準備退休 美國打壓讓他產生了動力

2019-12-18 18:35

不孝男賭掉上海4套房還害母親坐牢 父自殺：兒子坑死我

2019-12-18 16:14

繼馬雲後...柳傳志卸任聯想董座 交棒寧旻

2019-12-18 19:32

廣東陽江／古法製豆豉 傳香千年

2019-12-18 02:42

陳雨菲首奪「世界球后」 下個目標東京奧運會金牌

2019-12-18 11:57

邱垂正：習近平權力集中 將陷入新毛澤東陷阱

2019-12-18 15:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top