培育政策沃土 AI產業聚集上海虹橋

大陸《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》已在本月1日發布，當中虹橋商務區將建設國際開放樞紐，打造國際化的中央商務區和國際貿易新平台。

中新社報導，虹橋商務區管理委員會商務發展處副處長朱瑩華說，依託虹橋商務區戰略、區位和功能優勢，服務長三角人工智能產業鏈和價值鏈邁向高端，商務區已集聚北斗西虹橋基地、上海阿里虹橋中心、德必WE矽谷人工智能（上海）中心等以人工智能為特色的產業園區，吸引了小i機器人、圖匠數據等一批人工智能企業入駐。

小i機器人董事長袁輝表示，人工智能產業發展沒有邊界，隨著長三角區域一體化穩步推進，企業會繼續立足上海做好區域佈局和合作，同時將藉助虹橋商務區國際化優勢，把中國的領先技術更快速地輸送到全世界。

北斗西虹橋基地首席科學家郁文賢認為，長三角區域一體化的一大特徵是跨行政區域的精細化管理。「我們正考慮把高精度的定位技術用於長三角一體化綠色生態示範區水環境的管理，包括空氣質量精細化檢測、跨區域安防等。把上海的產業優勢輻射到長三角的其他地方，形成創新經濟帶。」 值得注意的是，人工智能產業發展過程中「人才」發揮了重要作用。袁輝直言，人才不會孤立存在，人才聚集首先需要有平台，這個平台就是企業。「要想引鳳凰來必須得有梧桐樹，這就需要引進一大批領先的人工智能企業落地。」

為了讓「梧桐樹」根基更穩，虹橋商務區正著力培育優質「土壤」。虹橋商務區現已形成「3+3+2」人工智能產業發展的支持體系，即「三大支持政策叠加三類扶持措施融合兩個鼓勵發展」，促進人工智能產業在虹橋商務區的集聚發展。

朱瑩華表示，依託虹橋商務區「大交通、大會展、大商務」的功能優勢，聚焦人工智能領域做強產業集聚，服務人工智能產業的融合、創新和發展，未來虹橋商務區將打造成長三角人工智能創新策源地、全球人工智能標準制定的技術高地和全球人工智能人才培養的高地。