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15企業攜手 助建設「中國納米谷」

2019-12-19 01:21聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

廣東粵港澳大灣區國家納米科技創新研究院與小米集團、大唐移動通信設備有限公司、TCL集團等15家企業17日進行合作簽約，涵蓋新材料、新能源、納米醫療等多個領域，將開展聯合研發、項目合作、平台建設、科技金融等全面合作，助力建設「中國納米谷」。 中新社報導，該研究院位於廣州黃埔區，將與中新廣州知識城管理委員會、科學城（廣州）投資集團有限公司共同聚力打造「粵港澳大灣區納米創新產業集聚區」，依託國家納米科學中心引進國內外一流納米科技人才團隊和高端項目，打造全球領先的「納米創新集群」，建成面積超過1平方公里的「中國納米谷」。

中國科學院院士、廣東粵港澳大灣區國家納米科技創新研究院院長趙宇亮表示，依託粵港澳大灣區的人才優勢、產業優勢，該研究院將建立一支上千人的工程師隊伍，專門服務納米科技成果轉化，其使命是把在全國各地的納米科技研究成果在這一個平台上進行轉化，變成技術、產品和國家的能力。

當天，廣州市黃埔區、廣州開發區還正式發布《廣州市黃埔區廣州開發區促進納米產業發展辦法》，其核心條款包括研發平台獎勵、融資扶持獎勵、重大項目獎勵、技術研發與產業化、「納米之星」大賽獎勵、辦公用房補貼、重大推介交流補助等七個方面的扶持獎勵。據測算，單個納米企業最高能獲得超過1.7億元人民幣的政策扶持。

開發區人民幣院士

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