消費發展 拉動中國經濟力道增

中國國家統計局日前公布數據顯示，11月份，中國社會消費品零售總額38094億元（人民幣，下同），同比增長8.0%，增速比上月加快0.8個百分點。官方稱，消費發展對中國經濟拉動作用將愈來愈明顯。

中新社報導，國家統計局新聞發言人付凌暉16日在國務院新聞辦公室發布會上表示，「雙十一」購物節對11月份網上零售拉動非常明顯，當月網上實物商品零售額增長明顯加快，對拉動社會消費品零售總額作用較大。

數據顯示，今年1-11月份，中國網上零售額94958億元，同比增長16.6%，增速比1-10月份提高0.2個百分點。其中，實物商品網上零售額76032億元，增長19.7%，占社會消費品零售總額的比重為20.4%，比上年同期提高了2.2個百分點。

付凌暉同時指出，網購等新消費模式、新消費業態發展對於消費增長確實起到重要帶動作用，但中國消費增長還呈現其他特點。例如，消費升級態勢持續，11月份，化妝品類商品和體育娛樂用品商品分別增長16.8%和20.1%。

同時，中國消費正從以實物消費為主逐步向更多服務消費方向轉變。據初步測算，目前服務消費占中國居民消費比重接近50%，今年來服務消費保持兩位數增長。中國消費者不僅對傳統商品質量要求在提高，對旅遊、健康、教育、養老等服務消費的需求也在逐步擴張。

展望未來，付凌暉表示，中國消費前景非常廣闊：中國有近14億的人口，4億左右中等收入群體，市場規模巨大；中國居民收入逐步增長，按世界銀行標準，目前中國國民收入水平在中上等收入國家行列，未來將向高收入水平邁進；中國就業形勢穩定，社會保障覆蓋面擴大，有利於穩定消費預期。

此外，中國官方鼓勵和支持消費發展的一系列舉措有利於消費增長。付凌暉表示，在「放管服」改革、「大眾創業、萬眾創新」的發展趨勢下，中國湧現出一大批新的消費業態模式。綜合這些情況看，未來中國發展以內需為主、以消費拉動為主的趨勢將更加明顯，增長可持續性將進一步提高。