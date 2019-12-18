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繼馬雲後...柳傳志卸任聯想董座 交棒寧旻

2019-12-18 19:32聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

繼馬雲後又一商界大咖宣布退休，聯想控股股份有限公司今（18）日宣布，聯想集團創始人柳傳志卸任公司董事長及執行董事，董事會決議通過，由聯想控股執行董事、高級副總裁、首席財務官寧旻接任董事長。

新浪財經報導，公司公告，柳傳志將擔任聯想控股名譽董事長、資深顧問及董事會戰略委員會成員；同時，聯想控股執行董事、總裁朱立南卸任公司總裁之職，將繼續擔任聯想控股董事，並任董事會戰略委員會成員。

董事會同時通過，公司高級副總裁李蓬出任首席執行官（CEO），董事會亦提名李蓬為公司執行董事。寧旻、李蓬作為聯想控股新的領導核心，將帶領公司繼續向願景不斷邁進。

柳傳志和朱立南發表致聯想全體同仁的一封信表示，告別聯想的時刻，心中萬千感慨。而作為聯想老兵，兩人會始終關心公司的發展，也將以另一種方式，繼續貢獻自己的價值。

內部信中表示，2020年，聯想將啟動下一個五年規劃的制定與執行，這是一個最合適的時間，把聯想控股的事業交托到年富力強、更具創新精神、更為國際化的團隊手中。

聯想創始人柳傳志出生於1944年。1984年，伴隨著大陸改革開放，當年40歲的柳傳志響應中國科學院「科技產業化」號召，走上創業之路。35年間，引領企業的系列變革，奠定公司可持續發展的堅實基礎，使聯想得以跨越經濟的周期起伏一路成長。

聯想集團創始人柳傳志卸任公司董事長及執行董事。照片／報系資料庫
聯想集團創始人柳傳志卸任公司董事長及執行董事。照片／報系資料庫
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